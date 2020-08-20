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сегодня, 18:28 0

Полицейские вернули амурчанину 115 тысяч рублей, похищенные из его дома

Полицейские вернули амурчанину 115 тысяч рублей, похищенные из его дома
Фото: pixabay.com

Житель села Коболдо Селемджинского района обнаружил пропажу 115 тысяч рублей. Деньги исчезли прямо из дома.

Полицейские раскрыли преступление за трое суток. Злоумышленник потратить похищенные деньги не успел, их вернули законному владельцу.

По предварительной информации, к краже причастен местный житель, имеющий судимость. Мужчина проник в дом, взломав замок на двери металлическим ломом. Он обыскал дом, нашёл кошелёк с деньгами и скрылся.

Расследование уголовного дела в отношении злоумышленника завершено. В настоящий момент мужчина находится под стражей. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, сообщает МВД России по Амурской области.

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#криминал #происшествия

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