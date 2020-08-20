Правительство Приамурья: рисков затопления населённых пунктов нет

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Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что пока нет предпосылок для наводнения в области. Погода стабилизировалась, и у амурчан есть небольшая передышка. Однако уже 24-25 августа ожидается приход нового циклона.

На заседании оперштаба по ликвидации ЧС о сложившихся и ожидаемых метеорологических условиях на территории области рассказал директор Амурского ЦГМС Виталий Соловьев.

— В Шимановском районе и на всей территории южнее его, включая все сельскохозяйственные районы, в августе выпало много осадков. Суммарное количество повсеместно превышает норму месяца. Максимальное количество осадков выпало в Белогорском районе (село Светиловка) — 330 миллиметров, Свободном — 255 миллиметров, Благовещенске — 225 миллиметров. То есть за две декады в 1,8-2,8 раза превышена климатическая норма месяца, — сообщил Виталий Соловьев.

По его словам, пока погода даст амурчанам небольшую передышку, но уже 24-25 августа ожидается воздействие нового циклона.

В связи с обильными осадками во многих водоемах фиксируется или прогнозируется повышение уровня, в частности, с подъемом воды до отметок неблагоприятного явления. Это касается Амура, Зеи, Томи. Также специалисты отмечают формирование паводка на Селемдже, – сообщает пресс-служба амурского правительства.

Как рассказал врио директора филиалов ПАО «РусГидро» — «Бурейская ГЭС», ПАО «РусГидро» — «Нижне-Бурейская ГЭС» Андрей Попов, Бурейская ГЭС сейчас работает в штатном режиме. Объем расхода воды составляет порядка 5 тысяч кубометров в секунду, планируется его повышение максимально до 6 тысяч кубометров в секунду. По мнению специалистов, это не окажет критического влияния на состояние населенных пунктов ниже по течению.

— Безусловно, мы рассчитываем, что серьезного паводка в этом году не будет, пока не видим рисков затопления населенных пунктов, но ситуация достаточно тревожная. Нужно быть готовыми к любому развитию событий. Продолжится регулярный мониторинг гидрологической обстановки. Уже сегодня главам муниципалитетов, где есть населенные пункты в зоне риска, нужно провести обследование защитных дамб и других сооружений, принять необходимые превентивные меры по их усилению и ремонту, создать запас инертных материалов, провести проверки ПВР и материальных запасов, — отметил Василий Орлов.