Благовещенец простил в суде обидчика, который изрезал его ножом

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Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении амурчанина, которого обвиняли в покушении на убийство. Преступление было совершено в декабре 2018 года в музыкальном баре Jigger Pony.

Пьяный подсудимый устроил ссору с другим посетителем из-за сумки, которую тот якобы оставил на барной стойке, заняв тем самым его место, и отказался убирать. Благовещенец сказал, что такие претензии могут быть только у лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. Когда получил ответ, что он сам такой, полез в драку.

В ходе ссоры подсудимый вытащил нож и ударил оппонента несколько раз в туловище и один раз в шею. Потерпевший получил лёгкие порезы.

В суде горожанин признал вину частично, не согласившись с юридической оценкой своих действий. Он утверждал, что не имел умысла убить потерпевшего.

Суд признал его виновным в совершении преступления, относящегося к категории небольшой тяжести, а также учел смягчающиеся обстоятельства: частичное признание вины, наличие малолетнего ребёнка на иждивении, добровольное возмещение ущерба потерпевшему.

Ему назначили наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием 10 % в доход государства из заработной платы, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

В итоге он был освобожден судом от назначенного наказания в связи с примирением сторон.