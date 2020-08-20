Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:10 1

Благовещенец простил в суде обидчика, который изрезал его ножом

Благовещенец простил в суде обидчика, который изрезал его ножом
Фото: pixabay.com

Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении амурчанина, которого обвиняли в покушении на убийство. Преступление было совершено в декабре 2018 года в музыкальном баре Jigger Pony.

Пьяный подсудимый устроил ссору с другим посетителем из-за сумки, которую тот якобы оставил на барной стойке, заняв тем самым его место, и отказался убирать. Благовещенец сказал, что такие претензии могут быть только у лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. Когда получил ответ, что он сам такой, полез в драку.

В ходе ссоры подсудимый вытащил нож и ударил оппонента несколько раз в туловище и один раз в шею. Потерпевший получил лёгкие порезы.

В суде горожанин признал вину частично, не согласившись с юридической оценкой своих действий. Он утверждал, что не имел умысла убить потерпевшего.

Суд признал его виновным в совершении преступления, относящегося к категории небольшой тяжести, а также учел смягчающиеся обстоятельства: частичное признание вины, наличие малолетнего ребёнка на иждивении, добровольное возмещение ущерба потерпевшему.

Ему назначили наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием 10 % в доход государства из заработной платы, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

В итоге он был освобожден судом от назначенного наказания в связи с примирением сторон.

Просмотров всего: 245

#криминал #происшествия

распечатать


Происшествия

Полицейские вернули амурчанину 115 тысяч рублей, похищенные из его дома
В России и мире 1

Алексей Навальный впал в кому
Происшествия

В Приамурье продолжается ликвидация подтопления после проливных дождей
Происшествия 1

В Белогорском районе автомобиль утонул в гигантской промоине
Комментарии
Показать все (1)
  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    58 минут назад

    В следующий раз зарежет! Вопрос, зачем у него был нож? Для того, чтобы совершить преступление!!!В итоге он был освобожден судом от назначенного наказания ....

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь