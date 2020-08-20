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20августа
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сегодня, 16:54 0

Алексей Навальный попал в кому

Алексей Навальный попал в кому
Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Алексей Навальный госпитализирован в омскую больницу сегодня утром. Ему стало плохо в самолете по пути их Томска в Москву, из-за отравления навального самолету пришлось совершить экстренную посадку в Омске. Как сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, утром он пил только чай.

— Алексей по-прежнему на аппарате ИВЛ. Он в коме в тяжелом состоянии. Результатов анализов пока нет, — рассказал она в Twitter.

Главный врач омской больницы, куда доставили Навального, подтвердил ТАСС, что блогер находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

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