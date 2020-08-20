Белогорск ждёт большую воду

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Белогорск готовится принять большую воду от реки Томь. Пожарные и спасатели поисково-спасательной группы города усиливают дамбы на острове Старицы мешками с песком.



На помощь в Белогорск выехали две группы спасателей из Свободного и Благовещенска, две группы оперативного реагирования противопожарной службы области из Томичей и Серышево. На месте уже работает оперативная группа Амурского центра ГЗ и ПБ. В её распоряжении находится подвижной пункт управления.



Все силы и средства областной системы РСЧС находятся в готовности оказать необходимую помощь населению и приступить к ликвидации последствий ЧС, сообщает амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.