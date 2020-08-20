Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:47 0

Белогорск ждёт большую воду

Белогорск ждёт большую воду
Фото: https://www.instagram.com/amurskiespasateli/

Белогорск готовится принять большую воду от реки Томь. Пожарные и спасатели поисково-спасательной группы города усиливают дамбы на острове Старицы мешками с песком.

На помощь в Белогорск выехали две группы спасателей из Свободного и Благовещенска, две группы оперативного реагирования противопожарной службы области из Томичей и Серышево. На месте уже работает оперативная группа Амурского центра ГЗ и ПБ. В её распоряжении находится подвижной пункт управления.

Все силы и средства областной системы РСЧС находятся в готовности оказать необходимую помощь населению и приступить к ликвидации последствий ЧС, сообщает амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

Просмотров всего: 46

#Белогорск #наводнение

распечатать


Общество

Цирк все-таки уехал: Белогорский парк приводят в порядок после задержавшихся гостей
Общество

В Приамурье составили план по сносу затопленных в 2019 году домов

Происшествия

В Приамурье продолжается ликвидация подтопления после проливных дождей
Происшествия 1

Станислав Мелюков: «Помогать будем тем, у кого погиб урожай от того, что в огород вошла и стояла вода»

18 августа, 18:28
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь