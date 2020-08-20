С завтрашнего дня прогулки по Амуру на теплоходе вновь станут регулярными

Фото: www.instagram.com/amurriverblg/

С 21 августа рейсы на прогулочном теплоходе по реке Амур вновь станут постоянными. За последнюю неделю из-за плохой погоды и технических проблем речные прогулки проводились нерегулярно.

Организаторы прогулок напоминают, что при посадке на теплоход всем пассажирам измеряют температуру, обязательным является соблюдение социальной дистанции, а также ношение маски на рейсе. Если маски нет, то её можно приобрести в кассе.



Количество мест на рейсе ограничено – на судне могут находиться не более 30 пассажиров.