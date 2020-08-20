С завтрашнего дня прогулки по Амуру на теплоходе вновь станут регулярными
С 21 августа рейсы на прогулочном теплоходе по реке Амур вновь станут постоянными. За последнюю неделю из-за плохой погоды и технических проблем речные прогулки проводились нерегулярно.
Организаторы прогулок напоминают, что при посадке на теплоход всем пассажирам измеряют температуру, обязательным является соблюдение социальной дистанции, а также ношение маски на рейсе. Если маски нет, то её можно приобрести в кассе.
Количество мест на рейсе ограничено – на судне могут находиться не более 30 пассажиров.
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