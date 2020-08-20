Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:27 0

С завтрашнего дня прогулки по Амуру на теплоходе вновь станут регулярными

С завтрашнего дня прогулки по Амуру на теплоходе вновь станут регулярными
Фото: www.instagram.com/amurriverblg/

С 21 августа рейсы на прогулочном теплоходе по реке Амур вновь станут постоянными. За последнюю неделю из-за плохой погоды и технических проблем речные прогулки проводились нерегулярно.

Организаторы прогулок напоминают, что при посадке на теплоход всем пассажирам измеряют температуру, обязательным является соблюдение социальной дистанции, а также ношение маски на рейсе. Если маски нет, то её можно приобрести в кассе.

Количество мест на рейсе ограничено – на судне могут находиться не более 30 пассажиров.

Просмотров всего: 151

#отдых

распечатать


Общество

Инженерно-геологические изыскания проходят на территории «БАМовского Арбата» в Тынде

Общество 5

31-го декабря россияне будут работать
Общество 2

В честь городского юбилея в Белогорске устроят «Битву дровосеков»
Культура

«Ночь кино» пройдет в Благовещенске с соблюдением социальной дистанции
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь