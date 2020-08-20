Цирк все-таки уехал: Белогорский парк приводят в порядок после задержавшихся гостей

Фото: www.instagram.com/belogorck.ru

Вчера последние животные цирка на воде «Небо» были вывезены с территории парка. Сегодня городской парк продезинфицируют. Также в планах работы по восстановлению участка, на котором располагался цирк.



– Несмотря на то, что сборы были долгими, за собой артисты убрали мусор, оставив на поле стадиона лишь глубокие следы от колес и лужи после слива солёной воды из бассейна, – рассказал директор горпарка Юрий Приходько.



Две ларги остались в городе, но перевезены на частную территорию – об этом попросил их владелец из Улан-Удэ, который планирует уехать со своими питомцами на гастроли в Забайкалье. Остальные животные уехали из Белогорска с помощью предпринимателей города, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.



Напомним, скандал между администрацией города и представителями цирка на воде «Небо» разгорелся, когда последних попросили покинуть парк.



Мэр Белогорска предложили купить билеты для артистов и организовать перевозку животных. 16 августа билетом на поезд воспользовался первый артист, 18 августа в Екатеринбург вылетели еще три артиста и два питомца – кошка и собака.



⠀