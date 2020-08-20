Плюс 22: в Приамурье снова растёт количество выявленных случаев COVID-19

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В Амурской области лабораторно подтверждено 22 новых случая коронавирусной инфекции. Темп прироста за последние сутки снова вырос и составил 0,7 %.

В Благовещенске выявили 16 новых заражений, четыре — в Константиновском районе, по одному в Благовещенском и Октябрьском районах.



С нарастающим итогом в Амурской области выявили 3 140 случаев COVID-2019.



2 125 человек выписались из стационара с выздоровлением. Количество летальных случаев составляет 48 человек.



646 человек контактировали с заболевшими.