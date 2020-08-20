В Приамурье составили план по сносу затопленных в 2019 году домов

Фото: szn.amurobl.ru

После наводнения 2019 года непригодными для проживания стали 327 домов в Мазановском и Селемджинском районах, а также в Благовещенске. 145 из них уже передали в муниципальную собственность. В соответствии с утверждённым планом-графиком их разберут, сообщает пресс-служба минимущества региона.

Жители домов, пострадавших в прошлом году от наводнения, получили денежные компенсации из федеральных и областных бюджетов. На полученные средства уже куплено 209 квартир, которые переданы в собственность пострадавшим.

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