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сегодня, 15:33 0

В Приамурье составили план по сносу затопленных в 2019 году домов

В Приамурье составили план по сносу затопленных в 2019 году домов
Фото: szn.amurobl.ru

После наводнения 2019 года непригодными для проживания стали 327 домов в Мазановском и Селемджинском районах, а также в Благовещенске. 145 из них уже передали в муниципальную собственность. В соответствии с утверждённым планом-графиком их разберут, сообщает пресс-служба минимущества региона.

Жители домов, пострадавших в прошлом году от наводнения, получили денежные компенсации из федеральных и областных бюджетов. На полученные средства уже куплено 209 квартир, которые переданы в собственность пострадавшим.

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#наводнение

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