Жители села Каменка годами своими силами восстанавливают «несуществующую» дорогу

Дорогу к селу Каменка, которое находится на границе Архаринского и Бурейского районов, в очередной раз размыло. Практически каждый год жители села восстанавливают дорогу и мост своими силами.

Село Каменка – это чуть больше 30 домов, большинство из которых — дачи. По словам дачников и жителей села, практически каждый год вода, которую сбрасывают Бурейская и Нижне-Бурейская ГЭС, размывает дорогу к селу и разрушает мост.

Дачники обращались в Архаринский сельсовет, где им ответили, что дорога к селу не принадлежит ни к Бурейскому, ни к Архраинскому району.

— Сказали, что это дорога лесовозная: раньше по ней возили лес, и по факту ее как будто бы и нет, — рассказал дачник Алексей.

Чтобы восстановить мост и дорогу, жители Каменки собирают от 3 до 5 тысяч рублей с дома и заказывают грейдер. Те, кто не может помочь деньгами, помогают делом – сваривают перила моста, подвозят гравий. Происходит это почти ежегодно, только в позапрошлом году дорогу и мост не смыло.

— Обращался я и к руководству Нижне-Бурейской ГЭС с просьбой помочь нам поднять мост, но там тоже ничем не помогли, — говорит Алексей.

В областном министерстве транспорта и дорожного хозяйства подтвердили, что дороги, о которой идет речь, юридически нет.

— Земля, на которой находится дорога, муниципальная. Чтобы её могли содержать местные власти, жителям села необходимо обратиться в муниципалитет с просьбой рассмотреть возможность взять её на баланс. Тогда муниципалитет будет иметь право направлять средства на содержание дороги, — сообщили в пресс-службе областного правительства.

Это не единственная дорога в области, которая пострадала из-за воды. В связи с ливнями, которые шли по области в начале недели, подтоплено и разрушено 20 дорог регионального значения. В общей сложности это 26 километров дорог в 12 районах Приамурья: Белогорском, Зейском, Ивановском, Константиновском, Михайловском, Мазановском, Октябрьском, Ромненском, Свободненском, Селемджинском, Серышевском и Шимановском.

На восьми участках проезд отсутствует полностью, еще на двенадцати он затруднен. Областное правительство сообщает, что полностью отрезанных от большой земли населенных пунктов в области нет. На восстановление дорог вышло больше 100 единиц техники. Специалисты ждут спада воды, чтобы восстановить сообщение. По предварительным оценкам, ущерб составил около 90 миллионов рублей.