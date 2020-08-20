В Приамурье продолжается ликвидация подтопления после проливных дождей

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На территории области продолжается ликвидация последствий проливного дождя. На сегодняшний день в 36 населенных пунктах Приамурья остаётся вода. Частично подтоплены восемь муниципальных образований, два городских округа и шесть районов.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, от воды освободили шесть участков автомобильных дорог и жилые дома в Октябрьском и Серышевском районах. Подтопленными остаются ещё 25 частных домов и 16 дорог.

Количество подтопленных приусадебных участков увеличилось за сутки на 109. Прирост зафиксирован в Благовещенске, в Ромненском и Серышевском районах. Всего на территории области от воды пострадало 837 приусадебных участков.

На территории Амурской области продолжает работу один пункт временного размещения. В селах Ромны и Пригородное подготовлены дополнительные пункты для граждан.

В Ромненском районе, где от дождевого паводка пострадало 12 населенных пунктов, работают специалисты аэромобильной группировки и оперативной группы ГУ МЧС России по Амурской области.

В Архаринском районе второй день также работают амурские пожарные. В селе Иннокентьевка продолжает подниматься уровень реки Амур. За 12 часов он вырос на 22 сантиметра.

Как сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ, спасатели заложили четыре сливные трубы, находящиеся на берегу реки, мешками с песком. Такая мера позволит не допустить попадания воды из реки на территорию посёлка.

Всего в ликвидации последствий дождевого паводка в Приамурье задействовано 209 человек, 75 единиц техники.

Напомним, что сильные ливни накрыли Амурскую область в ночь на 18 августа. К утру большая часть областного центра оказалась под водой.

В Благовещенске и Белогорске был объявлен режим чрезвычайной ситуации.