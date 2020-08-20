На пресс-конференцию «Суворовского натиска» приехал представитель Белоруссии

На полигоне ДВОКУ в Благовещенске началась пресс-конференция с главным судьей «Суворовского натиска». Корреспондент Амур.инфо в онлайн-режиме расскажет о главных фишках всеармейских соревнований.

Всеармейские состязания откроются в воскресенье.

— В этом году всего проходит 34 конкурса военных, — рассказал полковник Сергей Пименков, главный судья «Натиска».

14:18 — на пресс-конференции присутствует глава белорусской делегации полковник Андрей Жук.

14:19 — командование сухопутных войск проводит такие конкурсы, как: «Танковый биатлон», «Суворовский натиск», «Чистое небо» (в Краснодаре), «Снайперский рубеж» в Белоруссии, конные соревнования в Кызыле. Организаторы «Натиска» уже провели жеребьёвку техники.

14:23 — открытие игр состоится в 16:00 в воскресенье, 23 августа. Ожидаются военные из Белоруссии, Конго, Мали, Мьянмы, Афганистана, Ирана. Рядовые амурчане тоже смогут приехать и посмотреть, вход будет свободным.

14:33 — для болельщиков организуют «Книгу рекордов». Будет специальное место, где зрители смогут попробовать себя в роли члена экипажа. У кого лучше получится результат — того включат в книгу. Её издадут в Москве. Также на полигоне будет работать военторг.

У всех иностранных команд берут анализы, три дня участники проведут на карантине по прибытии. Обязательный масочный режим, в том числе — для зрителей. Посадочных мест для зрителей будет немного — около 800.На полигоне будут дежурить медики. Раньше «Суворовский натиск» проводили в Китае, но из-за пандемии пришлось перенести его в Благовещенск.

14:35 — Для механиков-водителей конкурс будет сложным: подготовили только препятствия. Сама трасса — это естественный природный ландшафт.

14:37 — Команда из Белоруссии прошла подготовку, её приняли хорошо, настроение прекрасное. Никогда никто из команды не был на Дальнем Востоке.

14:47 — Длина трассы — 4,5 километров. На ней 10 препятствий:



1. Колейный мост



2. Минно-взрывное заграждение



3. Косогор с ограниченным столбами проходом



4. Эстакада

5. Огненная полоса

6. Курган — подъём и спуск 30 метров



7. Противотанковый ров

8. Гребенка 40 метров



9. Скоростной участок



10. Брод глубиной 1,1 метра.

14:50 — Финальный этап гонки — эстафета: три экипажа на одной машине. Замена экипажей будет происходить в определённой точке трассы. Одна машина должна пройти 12 кругов, каждый экипаж — по четыре круга. На первом круге состоится фланговая стрельба из пушки БМП. Дальность мишеней — от 1 100 до 1 500 метров.



Сегодня уже прошло заседание судейской комиссии. Судьи будут присутствовать от каждой страны-участника. Главный приз — кубок состязаний, а также раздадут медали и сертификаты за три призовых места.