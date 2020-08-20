На пресс-конференцию «Суворовского натиска» приехал представитель Белоруссии
На полигоне ДВОКУ в Благовещенске началась пресс-конференция с главным судьей «Суворовского натиска». Корреспондент Амур.инфо в онлайн-режиме расскажет о главных фишках всеармейских соревнований.
Всеармейские состязания откроются в воскресенье.
— В этом году всего проходит 34 конкурса военных, — рассказал полковник Сергей Пименков, главный судья «Натиска».
14:18 — на пресс-конференции присутствует глава белорусской делегации полковник Андрей Жук.
14:19 — командование сухопутных войск проводит такие конкурсы, как: «Танковый биатлон», «Суворовский натиск», «Чистое небо» (в Краснодаре), «Снайперский рубеж» в Белоруссии, конные соревнования в Кызыле. Организаторы «Натиска» уже провели жеребьёвку техники.
14:23 — открытие игр состоится в 16:00 в воскресенье, 23 августа. Ожидаются военные из Белоруссии, Конго, Мали, Мьянмы, Афганистана, Ирана. Рядовые амурчане тоже смогут приехать и посмотреть, вход будет свободным.
14:33 — для болельщиков организуют «Книгу рекордов». Будет специальное место, где зрители смогут попробовать себя в роли члена экипажа. У кого лучше получится результат — того включат в книгу. Её издадут в Москве. Также на полигоне будет работать военторг.
У всех иностранных команд берут анализы, три дня участники проведут на карантине по прибытии. Обязательный масочный режим, в том числе — для зрителей. Посадочных мест для зрителей будет немного — около 800.На полигоне будут дежурить медики. Раньше «Суворовский натиск» проводили в Китае, но из-за пандемии пришлось перенести его в Благовещенск.
14:35 — Для механиков-водителей конкурс будет сложным: подготовили только препятствия. Сама трасса — это естественный природный ландшафт.
14:37 — Команда из Белоруссии прошла подготовку, её приняли хорошо, настроение прекрасное. Никогда никто из команды не был на Дальнем Востоке.
14:47 — Длина трассы — 4,5 километров. На ней 10 препятствий:
1. Колейный мост
2. Минно-взрывное заграждение
3. Косогор с ограниченным столбами проходом
4. Эстакада
5. Огненная полоса
6. Курган — подъём и спуск 30 метров
7. Противотанковый ров
8. Гребенка 40 метров
9. Скоростной участок
10. Брод глубиной 1,1 метра.
14:50 — Финальный этап гонки — эстафета: три экипажа на одной машине. Замена экипажей будет происходить в определённой точке трассы. Одна машина должна пройти 12 кругов, каждый экипаж — по четыре круга. На первом круге состоится фланговая стрельба из пушки БМП. Дальность мишеней — от 1 100 до 1 500 метров.
Сегодня уже прошло заседание судейской комиссии. Судьи будут присутствовать от каждой страны-участника. Главный приз — кубок состязаний, а также раздадут медали и сертификаты за три призовых места.
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