В Верхнеблаговещенском просел подмытый мост

Фото: благовещенск.рф

Мост в селе Верхнеблаговещенское пострадал из-за значительного переувлажнения и резкого повышения уровня воды. Сооружение соединяет город и Благовещенский район, сообщает пресс-служба мэрии.

По предварительно информации, часть перехода просела — основание одной из плит подмыло. На место выехала межведомственная комиссия, в которую вошли представили администрации и ГИБДД.

В ближайшие часы мост обследует специализированная организация. На основании заключения можно будет оценить перечень работ и сроки ремонта.

– Скорее всего, придётся разбирать часть моста. Сейчас мы закрываем одну полосу дороги, на другой будет организовано реверсивное движение. Но не исключено, если старый мост не подлежит восстановлению, будем прорабатывать вопрос по строительству нового сооружения, – прокомментировал мэр города Олег Имамеев.

Движение через мост уже ограничено, транспортный поток регулируют сотрудники ГИБДД. Вечером и ночью участок будет освещен. Также на мосту вводится ограничение по весу – запрещён проезд транспорта массой свыше 3,5 тонны. Кроме этого, прорабатывается вопрос по организации автобусного маршрута № 101.