В Амурской области пройдет поголовная вакцинация коров вдоль границы с Китаем

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В приграничных районах Китая выявлены случаи заразного узелкового дерматита у крупного рогатого скота. Для предотвращения распространения инфекции в Приамурье пройдёт массовая вакцинация животных, сообщает пресс-служба управления ветеринарии Амурской области.

— Буферная зона, в которой пройдет обязательная и поголовная вакцинация крупного рогатого скота, составит девять километров в ширину. Ветеринарным специалистам предстоит провести работу в 37 приграничных населенных пунктах. К сожалению, у соседей сложилась неблагополучная ситуация в связи с данным заболеванием. Поскольку узелковый дерматит легко передается и представляет серьезную опасность для животных, предотвратить занос инфекции на территорию региона дешевле и разумнее, чем потом бороться с ней, — рассказал начальник управления ветеринарии Приамурья Сергей Самохвалов.

Выявленная инфекция – заразный узелковый дерматит – это одно из наиболее тяжёлых кожных заболеваний. Основные симптомы: устойчивая лихорадка, отеки подкожной клетчатки, поражение лимфатической системы, образование кожных узлов, а также поражение глаз и слизистых оболочек органов дыхания и пищеварения. Заражение происходит при контакте либо при укусе клещей. Кроме того, есть опасность получить заразный узелковый дерматит через воду, корма, поверхности помещений.