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сегодня, 13:39 4

Тридцать пар Приамурья поженятся в красивую дату 20.08.2020

Тридцать пар Приамурья поженятся в красивую дату 20.08.2020
Фото: pixabay.com

Тридцать пар в Амурской области, в том числе семнадцать — в Благовещенске, решили скрепить свой союз узами брака в красивую дату – 20.08.2020. Мероприятия пройдут, несмотря на то, что по четвергам обычно не бывает торжественных регистраций.

— Уважаемые молодожены! Поздравляем вас с этим замечательным событием и надеемся, что эта красивая дата принесёт вам счастье и будет каждый год отмечена праздничной в вашем семейном календаре, – поздравили будущих супругов в пресс-службе амурского ЗАГСа.

С начала года это уже четвертая красивая дата, в которую регистрируют свой брак молодожены.

02.02.2020 года в Приамурье поженились более 10 пар.

20.02.2020 года в ЗАГСах Амурской области пожелали скрепить свой союз узами брака 112 пар.

29 февраля 2020 года мужем и женой стали 22 пары.

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#жизнь

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Комментарии
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  • I77

    I77
    1 час назад

    Я не понимаю, что красивого в этих датах? Главное чтобы семейная жизнь была красивая после замужества или женитьбы!

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    В Приамурье заключат брак 30 приамурцев и 30 приамурок! )))

  • Бивис

    Бивис
    41 минута назад

    20.09.2020 это красивая дата а 20.10.2020 и подскажите пожалуйста сколько пар женившихся 10.10.2010 развелось или 07.07.2007

  • Tуман

    Tуман
    26 минут назад

    Луна в знаке Дева. ﻿Союз, заключенный в период когда Луна находится под влиянием знака Девы, буквально обречена на испытания бытовыми проблемами. Обходить все препятствия и преодолевать их поможет самовыдержка обоих партнеров.

    Старайтесь сглаживать неприятные моменты, сдерживать гнев и критику в сторону своего партнера, избегайте ссор и конфликтов.

    Старайтесь не зацикливаться на негативе, запоминайте только хорошее, а если все таки возникло непонимание или конфликт, постарайтесь отнестись ко всему с юмором.

    20 августа 2020 года в 12:00 - 2 лунный день. ﻿Эти лунные сутки не самое подходящее время для проведения каких либо торжеств, тем более свадебных.

    Хорошим и правильным решением в этот период будет еще раз все обдумать и принять окончательное и единственно верное решение.

    День недели - четверг, ﻿не самый лучший день для заключения брачного союза. Влияние Юпитера не принесет ничего хорошего в отношения молодоженов. В семье супруги будут постоянно критиковать друг друга, проявлять лидерство и подавлять друг друга, что несомненно приведет к ссорам и размолвкам.

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