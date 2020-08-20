Тридцать пар Приамурья поженятся в красивую дату 20.08.2020

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Тридцать пар в Амурской области, в том числе семнадцать — в Благовещенске, решили скрепить свой союз узами брака в красивую дату – 20.08.2020. Мероприятия пройдут, несмотря на то, что по четвергам обычно не бывает торжественных регистраций.

— Уважаемые молодожены! Поздравляем вас с этим замечательным событием и надеемся, что эта красивая дата принесёт вам счастье и будет каждый год отмечена праздничной в вашем семейном календаре, – поздравили будущих супругов в пресс-службе амурского ЗАГСа.

С начала года это уже четвертая красивая дата, в которую регистрируют свой брак молодожены.

02.02.2020 года в Приамурье поженились более 10 пар.

20.02.2020 года в ЗАГСах Амурской области пожелали скрепить свой союз узами брака 112 пар.

29 февраля 2020 года мужем и женой стали 22 пары.