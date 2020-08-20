В следующем году в Благовещенске отремонтируют дорогу до Моховой Пади

Фото: благовещенск.рф

В Благовещенске в 2021 году обновят шестикилометровый участок улицы Театральной от Школьной до посёлка Моховая Падь. Ремонт начнут в 2021 году сразу вначале дорожного сезона и планируют закончить к 30 июля.

Средства на выполнение работ будут выделят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Срок выполнения ремонта участка – до 30 июля 2021 года, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

На этом участке дороги нет инженерных коммуникаций, и предполагается заменить дорожную одежду как на основной дороге, так и на участках примыкания, а также восстановить систему водоотведения. По техническому заданию, на дороге предусмотрено устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований из песка и булыжного камня, установка бортовых бетонных камней, устройство двуслойного 12-сантиметрового покрытия.



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Дорожники также положат тротуары из фигурной плитки, установят металлические пешеходные ограждения и поставят 14 автобусных остановок. Оборудуют заездные карманы для автобусов и посадочные площадки для пассажиров. Также рабочие установят дорожные знаки и нанесут разметку.