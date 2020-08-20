Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20августа
Предыдущая новость
сегодня, 13:21 0

В следующем году в Благовещенске отремонтируют дорогу до Моховой Пади

В следующем году в Благовещенске отремонтируют дорогу до Моховой Пади
Фото: благовещенск.рф

В Благовещенске в 2021 году обновят шестикилометровый участок улицы Театральной от Школьной до посёлка Моховая Падь. Ремонт начнут в 2021 году сразу вначале дорожного сезона и планируют закончить к 30 июля.

Средства на выполнение работ будут выделят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Срок выполнения ремонта участка – до 30 июля 2021 года, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

На этом участке дороги нет инженерных коммуникаций, и предполагается заменить дорожную одежду как на основной дороге, так и на участках примыкания, а также восстановить систему водоотведения. По техническому заданию, на дороге предусмотрено устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований из песка и булыжного камня, установка бортовых бетонных камней, устройство двуслойного 12-сантиметрового покрытия.


Дорожники также положат тротуары из фигурной плитки, установят металлические пешеходные ограждения и поставят 14 автобусных остановок. Оборудуют заездные карманы для автобусов и посадочные площадки для пассажиров. Также рабочие установят дорожные знаки и нанесут разметку.

Просмотров всего: 32

#дороги #строительство #транспорт

распечатать


Общество 2

На ликвидацию провала на Игнатьевском шоссе нужно несколько лет
Происшествия 1

В Белогорском районе автомобиль утонул в гигантской промоине
Общество

На подъезде к Свободному со стороны федеральной трассы ограничено движение автомобилей
Общество

Сегодня вечером перекроют мост через Зею
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь