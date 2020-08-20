На ликвидацию провала на Игнатьевском шоссе нужно несколько лет

По словам экспертов, на этом участке шоссе проходит канализационный коллектор, вокруг которого — насыпной грунт. Из-за подъёма уровня, подземные воды перетекают в низкие части рельефа. Проще говоря, собираясь в микрорайоне, подземные воды уходят в сторону Амура и Зея, через Асташинские озёра. Кроме того, сейчас вода «пережимается» плотной застройкой и ищет новые пути – вдоль сетей. При интенсивном потоке вымываются мелкие частицы грунта, песка и глины, из-за чего проседает само полотно дороги. Раньше на месте микрорайона было болото и вода распределялась равномерно.

– Если решать проблему капитально, то этот процесс не очень быстрый и довольно дорогостоящий. Делаются масштабные и очень серьезные изыскания. В нашем климате это займёт несколько лет. Надо бурить скважины, смотреть направления движения, делать откачки, определять приток. Плюс это все необходимо организовывать на уже застроенной территории – это довольно проблематичное дело. Такие работы могут проводиться во дворах, приведут к остановке движения транспорта, – рассказал главный инженер Амурского территориального института строительных изысканий Вадим Пуховой.

Если приступать к этим работам, специалистам придётся установить направления движения подземных вод. Там, где они собираются, нужно будет делать коллекторы, ливнёвки, дренажи, бетонные или грунтовые завесы. Но при этом надо будет разбирать улицы, вскрывать тротуары и укладывать трубы. Подобные исследования коснутся всего микрорайона.

Пока что, для локального решения проблемы, при дорожных работах нужно использовать грунты, не склонные к вымыванию – например, щебёнку.

– Ситуацию усугубляет плотная застройка микрорайона. Как правило, те изыскания, которые проводятся для застройщиков, носят сугубо узконаправленную специализацию. На самом деле в городе на подготовительной к застройке стадии необходимо организовывать предпроектную стадию. Но обычно её игнорируют, потому что это долго и дорого. Ведь, по-хорошему, нужно всю территорию города исследовать, чтобы потом определить – здесь мы построим микрорайон, а здесь будет промзона, – пояснил Вадим Пуховой.

Раньше так и было – промзона находилась на месте микрорайона. С другой стороны, если оставлять как есть, не понятно, куда расти городу, считают специалисты. С двух сторон Благовещенска располагаются реки, поэтому на юге и востоке застройка не осуществляется. Наиболее очевидный выход из этой ситуации – обустройство водопропускных коллекторов и осушение территории. Подобный опыт есть в других регионах страны.