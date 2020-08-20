На подъезде к Свободному со стороны федеральной трассы ограничено движение автомобилей

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С 13 июля по 30 сентября 2020 года на подъезде к Свободному ограничено движение. Задействована подъездная дорога со стороны федеральной трассы «Амур» с 7 по 17 километр. Здесь запланирована перевозка негабаритных и крупнотоннажных грузов.

С полуночи до шести часов утра возможны ограничения движения. Также не исключены изменения маршрутов грузового и пассажирского транспорта. Для безопасного передвижения необходимо следовать временным дорожным знакам и соблюдать скоростной режим, сообщают «Зейские огни».

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