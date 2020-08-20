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20августа
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сегодня, 10:50 3

Ученики начальных классов в Приамурье будут питаться одинаково

Ученики начальных классов в Приамурье будут питаться одинаково

В Приамурье до конца 2020 года разработают единый стандарт школьного питания, по которому всех учеников младших классов будут кормить одинаково. Как сообщает пресс-служба заксобрания Приамурья, деньги на эти цели предлагается выделить из областного бюджета.

Напомним, что Амурская область попала в федеральную программу по обеспечению горячим питанием младшеклассников. Благодаря дополнительным средствам в новом учебном году школьники младших классов смогут пообедать на 63 рубля. До этого они питались на сумму 23 рубля.

По словам председателя комитета по вопросам бюджетной, налоговой и финансовой политики Ларисы Сорокиной, данное нововведение позволит сделать питание более разнообразным, а единый для всех стандарт поможет кормить детей правильно и полезно.

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#дети #здоровье #школа

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Комментарии
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  • Цунай

    Цунай
    42 минуты назад

    Фургал!

  • StarShina

    StarShina
    33 минуты назад

    Достижение!!??

  • Кроненберг

    Кроненберг
    3 минуты назад

    если на эти деньги будут готовить в школах это будет нормально-если Комбинат школьного питания-то это будет одно д...ерунда

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