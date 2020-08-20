Мишустин отчитается Путину об итогах поездки на Дальний Восток

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

В ходе заседания глава правительства отметил, что программа рабочей поездки в ДФО была содержательной и полезной. Результаты всех встреч и бесед будут обобщены и доложены президенту.

Кроме этого, Мишустин напомнил, что в ближайшее время должна быть утверждена программа по развитию Дальнего Востока до 2035 года. В нее должны быть включены предложения, которые будут максимально приближены к потребностям тех, кто живет в данном округе. Отработать поручения глава кабмина потребовал оперативно.

Напомним, что Михаил Мишустин работал в Благовещенске 17 и 18 августа.