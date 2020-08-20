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сегодня, 10:36 3

Мишустин отчитается Путину об итогах поездки на Дальний Восток

Мишустин отчитается Путину об итогах поездки на Дальний Восток
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

В ближайшее время премьер-министр Михаил Мишустин отчитается Владимиру Путину о результатах поездки на Дальний Восток, сообщает ТАСС.

В ходе заседания глава правительства отметил, что программа рабочей поездки в ДФО была содержательной и полезной. Результаты всех встреч и бесед будут обобщены и доложены президенту.

Кроме этого, Мишустин напомнил, что в ближайшее время должна быть утверждена программа по развитию Дальнего Востока до 2035 года. В нее должны быть включены предложения, которые будут максимально приближены к потребностям тех, кто живет в данном округе. Отработать поручения глава кабмина потребовал оперативно.

Напомним, что Михаил Мишустин работал в Благовещенске 17 и 18 августа.

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#визит Мишустина на ДВ #областная власть #российская власть

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    57 минут назад

    и положат всё в долгий ящик-вон с Хабаровском до сих пор решить ничего не могут

  • Папа Римский

    Папа Римский
    54 минуты назад

    А чё с Хабаровском решать? Там же ваш ЛДПРовец сидит в кресле...сам Вольфыч его благословил.

    Так чё вы кипишуете ? Или вы не настоящие либерасты?

  • Котофей Палыч

    Котофей Палыч
    2 минуты назад

    Итоги хорошие, ну хотя бы сняли 2-х главных врачей, в Шимановске, правда его ни за что, работает всего ничего, и Сапегину, эту давно пора, совсем мышей не ловит.

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