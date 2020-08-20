Мишустин отчитается Путину об итогах поездки на Дальний Восток
В ближайшее время премьер-министр Михаил Мишустин отчитается Владимиру Путину о результатах поездки на Дальний Восток, сообщает ТАСС.
В ходе заседания глава правительства отметил, что программа рабочей поездки в ДФО была содержательной и полезной. Результаты всех встреч и бесед будут обобщены и доложены президенту.
Кроме этого, Мишустин напомнил, что в ближайшее время должна быть утверждена программа по развитию Дальнего Востока до 2035 года. В нее должны быть включены предложения, которые будут максимально приближены к потребностям тех, кто живет в данном округе. Отработать поручения глава кабмина потребовал оперативно.
Напомним, что Михаил Мишустин работал в Благовещенске 17 и 18 августа.
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