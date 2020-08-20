Сегодня вечером перекроют мост через Зею
В четверг, 20 августа, в 20 часов полностью перекроют движение на мосту через реку Зея в Благовещенске. Рабочим необходимо отремонтировать ещё два участка. Повреждения на них обнаружились в ходе регулярного обследования.
Дорожникам необходимо заменить плиты перекрытия и восстановить асфальтовое покрытие полотна. Для движения мост откроют завтра, 21 августа, в шесть утра.
С пятницы движение будет организовано в реверсивном режиме по одной полосе. Вводить дополнительные ограничения по скорости и массе транспорта не планируется.
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