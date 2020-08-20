Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:22 0

Амурчанину пришлось извиняться за оскорбление в мессенджере

Амурчанину пришлось извиняться за оскорбление в мессенджере
Фото: pixabay.com

Жителю Магдагачинского района пришлось публично извиниться за оскорбление в чате популярного мессенджера. В противном случае виновному грозил административный штраф от 5 до 20 тысяч рублей.

Исполнительные документы по иску о защите чести и достоинства поступили судебным приставам Магдагачинского района. Мужчину уведомили о требовании суда. Кроме извинений ему также пришлось написать опровержение.

Он не воспринял это всерьёз, однако, узнав, что ему грозит штраф, – исправился. Обидчик извинился перед потерпевшей, исполнительное производство закрыли.

Просмотров всего: 384

#закон #интернет #происшествия

распечатать


Общество

В микрорайоне Благовещенска восстановили электроснабжение
В России и мире 1

В Анапе иностранец ранил ножом ребенка
Общество

Полицейские Благовещенска задержали подозреваемого в угоне в день преступления
В России и мире

Футбольный клуб «Барселона» официально представила своего нового тренера
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь