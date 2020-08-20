Амурчанину пришлось извиняться за оскорбление в мессенджере

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Жителю Магдагачинского района пришлось публично извиниться за оскорбление в чате популярного мессенджера. В противном случае виновному грозил административный штраф от 5 до 20 тысяч рублей.

Исполнительные документы по иску о защите чести и достоинства поступили судебным приставам Магдагачинского района. Мужчину уведомили о требовании суда. Кроме извинений ему также пришлось написать опровержение.

Он не воспринял это всерьёз, однако, узнав, что ему грозит штраф, – исправился. Обидчик извинился перед потерпевшей, исполнительное производство закрыли.