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сегодня, 10:07 6

Губернатор Приамурья предлагает системно решать проблему подтопления Благовещенска

Губернатор Приамурья предлагает системно решать проблему подтопления Благовещенска
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Губернатор Приамурья Василий Орлов и мэр Благовещенска Олег Имамеев осмотрели подтопленные территории Благовещенска и села Верхнеблаговещенского и обсудили варианты отвода дождевых вод, ставших причиной подтопления придомовых территорий и отключения многоквартирных домов от энергоснабжения, сообщает портал правительства Амурской области.

За ночь с 17 на 18 августа в Благовещенске выпало 67 миллиметров осадков, за сутки — 81 миллиметр. Это две трети месячной нормы осадков. В Благовещенске и селе Верхнеблаговещенском подтопило подвалы домов, улицы и придомовые территории. Последствия ливня устраняются до сих пор.

В селе Верхнеблаговещенское ливни привели к разливу Ротаньего озера, оказались подтоплены дороги и придомовые территории. Сейчас поток воды сошёл, но некоторые территории находятся под водой.

— Были попытки перекачивать излишнюю воду в озера Ротанье и Монументское, но ситуацию это не спасло, разлившиеся водоёмы проложили путь по селу, — сказал мэр Благовещенска Олег Имамеев.

Пообщавшись с местными жителями, губернатор поинтересовался, откуда шёл поток воды и что стало причиной подтопления. По мнению жителей, виной всему — отсутствие прохода воды в русло реки Амур. По старому руслу в реку уходил поток воды, сейчас на его месте размещены промышленные предприятия.

— В период наводнения 2013 года при поднятии уровня воды в озере были попытки сделать отвод воды в Амур — вырыли канал, но эффекта это не дало, вода не уходила. Решить проблему можно только откачкой воды, разместив на постоянной основе в селе мощные насосы. Будет проработан вопрос включения этих территорий в зону подтопления, чтобы в будущем ограничить здесь застройку, — сказал Олег Имамеев.

Одной из главных причин подтопления домов и улиц 2-го и 3-го микрорайонов Благовещенска, по мнению городских властей, стало переполнение Асташинских озёр.

Вода зашла на территорию 16 трансформаторных подстанций. 16 многоквартирных домов и 250 частных домов Благовещенска остались без света. Сейчас после проведённой откачки электричество вернулось практически во все дома микрорайонов.

— Нужно проработать вариант переноса вводно-распределительных устройств в домах, чтобы впредь ситуация не повторилась. Стоит продумать и систему отвода воды с озёр. Сильные летние ливни для Благовещенска стали привычным явлением, соответственно нужно принимать продуманные решения, которые позволят избежать проблем с подтоплением на будущее, — сказал Василий Орлов.

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#городская власть #губернатор #областная власть #погода

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    напомните какой это по счёту губернатор и мэр?

  • Папа Римский

    Папа Римский
    1 час назад

    Я вот так грусна и пячально смотрю на картину - "Вася разговаривает с Олегом в делах, в которых ни один из них не шарит" ... и возникает такой вопрос: почему они там стоят? У них что - нет строительных министерств/отделов со спецами?

    Эта новость по хорошему должна выглядеть так - "на проблемном участке встретились, министр от области, начальник стройотдела по городу, глав.инженер ГСТК, глав.инженер МЧС, инженер ПТО Водоканал и с ДРСК инженер" ... вот они то и должны эти проблемы решать, а не мэр и губер.

    У последних нет специального образования такие вопросы с ходу решать.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Надо ещё пару ГЭС в Амурке построить и дожди у нас не прекратятся даже зимой!

  • Oldlord

    Oldlord
    50 минут назад

    Папа Римский, а как же тогда поднимать рейтинг губерский? )))

  • kidman

    kidman
    38 минут назад

    "ГУБЕРНАТОР ПРИАМУРЬЯ ПРЕДЛАГАЕТ СИСТЕМНО РЕШАТЬ ПРОБЛЕМУ ПОДТОПЛЕНИЯ БЛАГОВЕЩЕНСКА" - Всё-таки признал, что есть такая проблема и предлагает её решать? А ведь в прошлом (или позапрошлом уже?) году, после очередного потопа ему на это намекали. Но тогда он ответил, что дождь бывает редко, а денег на решение вопроса нужно много. Посему тратить их нецелесообразно - само высохнет. Изменилось мнение? Ну, лучше поздно, чем никогда

  • Кроненберг

    Кроненберг
    15 секунд назад

    забудут до следующего года

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