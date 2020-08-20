Губернатор Приамурья предлагает системно решать проблему подтопления Благовещенска

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Губернатор Приамурья Василий Орлов и мэр Благовещенска Олег Имамеев осмотрели подтопленные территории Благовещенска и села Верхнеблаговещенского и обсудили варианты отвода дождевых вод, ставших причиной подтопления придомовых территорий и отключения многоквартирных домов от энергоснабжения, сообщает портал правительства Амурской области.

За ночь с 17 на 18 августа в Благовещенске выпало 67 миллиметров осадков, за сутки — 81 миллиметр. Это две трети месячной нормы осадков. В Благовещенске и селе Верхнеблаговещенском подтопило подвалы домов, улицы и придомовые территории. Последствия ливня устраняются до сих пор.

В селе Верхнеблаговещенское ливни привели к разливу Ротаньего озера, оказались подтоплены дороги и придомовые территории. Сейчас поток воды сошёл, но некоторые территории находятся под водой.

— Были попытки перекачивать излишнюю воду в озера Ротанье и Монументское, но ситуацию это не спасло, разлившиеся водоёмы проложили путь по селу, — сказал мэр Благовещенска Олег Имамеев.

Пообщавшись с местными жителями, губернатор поинтересовался, откуда шёл поток воды и что стало причиной подтопления. По мнению жителей, виной всему — отсутствие прохода воды в русло реки Амур. По старому руслу в реку уходил поток воды, сейчас на его месте размещены промышленные предприятия.

— В период наводнения 2013 года при поднятии уровня воды в озере были попытки сделать отвод воды в Амур — вырыли канал, но эффекта это не дало, вода не уходила. Решить проблему можно только откачкой воды, разместив на постоянной основе в селе мощные насосы. Будет проработан вопрос включения этих территорий в зону подтопления, чтобы в будущем ограничить здесь застройку, — сказал Олег Имамеев.

Одной из главных причин подтопления домов и улиц 2-го и 3-го микрорайонов Благовещенска, по мнению городских властей, стало переполнение Асташинских озёр.

Вода зашла на территорию 16 трансформаторных подстанций. 16 многоквартирных домов и 250 частных домов Благовещенска остались без света. Сейчас после проведённой откачки электричество вернулось практически во все дома микрорайонов.

— Нужно проработать вариант переноса вводно-распределительных устройств в домах, чтобы впредь ситуация не повторилась. Стоит продумать и систему отвода воды с озёр. Сильные летние ливни для Благовещенска стали привычным явлением, соответственно нужно принимать продуманные решения, которые позволят избежать проблем с подтоплением на будущее, — сказал Василий Орлов.