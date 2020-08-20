В микрорайоне Благовещенска восстановили электроснабжение

Фото: пресс-служба АКС

В четверг, 20 августа, все дома благовещенского микрорайона подключили к электричеству. Последний обесточенный адрес – Игнатьевское шоссе, 11, – подключили пока по временной схеме.

Напомним, без электричества микрорайон оставил сильный ливень с 17 на 18 августа. Вода зашла в подвалы и электрощитовые. В первый день после ливня свет вернулся в 31 дом. Во второй — подключили девять адресов. Сегодня в 00:30 подключили проблемный дом по адресу: Игнатьевское шоссе, 11, сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.

Управляющая компания не справилась с восстановительными работами на объекте. Поэтому там трудились ещё две бригады ООО «АКС» с тремя единицами техники. Они разобрали вводно-распределительное устройство и проложили временную линию электропередачи от трансформаторной подстанции. Сейчас сотрудники МЧС откачивают воду из подвала. В ближайшее время специалисты управляющей компании перенесут электрощитовую из подвала, а затем уже подключат постоянную схему электроснабжения, сообщает ООО «Амурские коммунальные системы».