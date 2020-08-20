Жители Чигиринского микрорайона остались без водоснабжения

Электричество, от которого работает водонасосная станция, осталось неоплаченным. Долг составляет 254 тысячи рублей. Однако, ДРСК должна была отключить насосную только 22 августа. Сейчас управляющая компания микрорайона экстренно подвозит воду жителям.

В администрации села Чигири предположили, что преждевременное отключение связано с циклоном. Жители дома не согласны с этим и считают, что в таком случае отключился бы и свет тоже. Некоторые жители видели около станции прораба компании-застройщика. Они подозревают в отключении его. Однако представитель застройщика заверила, что все работы на объекте ведутся для его благополучного функционирования.

Застройщик микрорайона Лесной — ООО «Стройпартнёр» построила пять многоквартирных домов. Их подключили к водонасосной станции, на которую так и не оформили документы. Её по тем или иным причинам продали компании «Феникс» спустя год. За семь лет с постройки первого дома жильцам не присылали квитанции на оплату электричества, которое использует насос. Его оплачивал застройщик. Теперь из-за годового долга водоснабжение отключат у более чем сотни квартир.

— Где компания была семь лет? Она строила дома и так же пользовалась водой. Нет денег, пусть продадут одну квартиру и заплатят как следует. А мы — жители, оплатим свой долг по законным квитанциям, — рассказала жительница микрорайона Лесной.

В конце июля 2019 года застройщик расторг договор энергоснабжения насосной станции с ДЭК «Амурэнергосбытом». Это было нужно для передачи станции в администрацию Чигирей. ДЭК должна была заключать договор с ДРСК и собирать деньги с потребителей. С того момента поставка электроэнергии от ДРСК стала бездоговорной. Это значит, что потребление электричества насосной станцией — убытки ДРСК.

— Когда происходит бездоговорная основа энергопотребления, то плату высчитывают по утверждённой законом методике. Если бы мы считали по ней, то долг бы составил не один миллион рублей. Потому что методика предполагает вычисления не по счётчикам, а по присоединённым линиям и по времени использования. Мы идём навстречу и считаем по счётчикам, — рассказал работник ДРСК.

В июле прошлого года ДРСК и администрация села Чигири провели совещание. Представители администрации заверили, что в течении месяца найдут компанию, которая будет обслуживать насосную станцию. Из-за некоторых проблем МУП «Жилкомэнерго» не смогла её обслуживать, рассказал представитель застройщика.

— Мы ждали до осени, но нам сказали, что если мы отключим водоснабжение к зиме, то трубы замёрзнут и это принесёт колоссальные убытки. В итоге ничего не решилось ни за зиму, ни за весну и два месяца лета. За календарный год накопился долг в 254 тысячи рублей. На прошлой неделе нас предостерегла прокуратура, что перед отключением необходимо уведомить потребителей. Сейчас жители уведомлены по всем правилам и мы отключим станцию 22 августа, — сообщили в ДРСК.

Передача станции Чигирям затянулась из-за требований администрации. Её представители возмутились электрическими столбами в санитарной зоне станции. «Стройпартнёр» не рассчитывал на непредвиденные траты. Поэтому план электроснабжения целого района менять не стали.

— Передать станцию в собственность администрации удалось только в прошлом месяце. Но практически сразу на неё наложили арест. Его снимут, когда определят кто настоящий собственник насосной. Я считаю, что было бы правильно выставлять квитанции жителям с самого начала. Потому что все расходы на электроэнергию компания взять на себя не в состоянии, — рассказала представитель компании «Стройпартнёр».

Для сбора денег на погашение долга застройщика организовали инициативную группу. Её организаторы агитируют жителей заплатить по 1500 тысячи рублей на июль и август. Но остальные собственники с этим не согласны:

— Мы готовы платить за электроэнергию, но только если счета выставят по закону. Ведь дома были построены в разное время. А значит, жильцы в различных домах потребили разное количество воды, — считает жительница Наталья Классен.

Тем временем, жильцы считают сбор денег шантажом. Старшая одного из домов рассказала, что два года назад жители уже собирали деньги. На них заменили ёмкость в самой скважине. Так как старая была ржавой и пришла в негодность.

— Мы настояли, чтобы взяли пробу воды из ёмкости. Анализы были плохие, нашли кишечную палочку. Мы собрали по тысяче рублей, ёмкость заменили и провели новый анализ. Теперь вода чистая. Но с тех пор никаких анализов не проводили, а санитарной зоны и обработки вокруг станции нет. Она должна быть огорожена, должны выкашивать траву и убирать мусор, — рассказала старшая дома.

Также жители рассказывают, что собирали деньги на отмостку вокруг дома №82/2. Хотя, по их словам, это должен был сделать застройщик за свой счёт. Помимо этого «скинулись» по 800 рублей на насос и столько же сдавали на водоснабжение в июле 2019.

С работником ДРСК поговорила представитель застройщика:

— Мы начали собирать деньги, можем какую-то сумму внести уже сегодня. Я думаю, что через некоторое время мы будем вынуждены ввести добровольное ограничение потребления электроэнергии. Наверное, будем отключать насосную на какой-то промежуток времени, — говорит женщина.

ДРСК направили в администрацию села Чириги, Благовещенского района, а также в прокуратуру и МЧС уведомление. В нём обозначено, что 22 августа компания будет вынуждена отключить насосную станцию. Конечно, только в случае если не будет заключён договор энергоснабжения.

— Если мы отключим энергоснабжение, то ни прокуратура, ни суд не смогут заставить его восстановить. Когда начнётся разбирательство, то меня наоборот накажут, за то, что я дал целый год времени, — рассказал работник ДРСК.

Застройщик ждёт решения администрации о том, кто станет обслуживающей организацией. Туда представители «Стройпартнёра» и отнесут все необходимые документы. Также в администрацию села жители микрорайона обращались неоднократно. На место выезжали комиссии, но конкретного решения жильцы не дождались.

Корреспондент Амур.инфо не смог дозвониться до главы администрации Чигирей. Остальные работники администрации комментарии по вопросу давать отказались. Отделение №3 судебных приставов также пока не ответило на официальный запрос по проблеме.