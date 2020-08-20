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сегодня, 08:57 1

В Анапе иностранец ранил ножом ребенка

В Анапе иностранец ранил ножом ребенка
Фото: pixabay.com

В одном из микрорайонов Анапы иностранец ударил ножом в спину несовершеннолетнюю девочку. Нападение произошло во дворе жилого дома.

Как сообщает ГУ МВД Краснодарского края, незнакомый мужчина обратился к игравшей во дворе девочке. Ребенок испугался незнакомца и решил убежать, но мужчина догнал ее и ударил в спину ножом, а потом попытался скрыться. Нападавшего задержали правоохранительные органы.

– Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «приготовление к преступлению и покушение на преступление; убийство», – цитирует ТАСС пресс-службу следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

Сейчас раненая девочка находится в больнице.

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#дети #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Мармок

    Мармок
    19 минут назад

    сжечь его

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