В Анапе иностранец ранил ножом ребенка

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В одном из микрорайонов Анапы иностранец ударил ножом в спину несовершеннолетнюю девочку. Нападение произошло во дворе жилого дома.

Как сообщает ГУ МВД Краснодарского края, незнакомый мужчина обратился к игравшей во дворе девочке. Ребенок испугался незнакомца и решил убежать, но мужчина догнал ее и ударил в спину ножом, а потом попытался скрыться. Нападавшего задержали правоохранительные органы.

– Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «приготовление к преступлению и покушение на преступление; убийство», – цитирует ТАСС пресс-службу следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

Сейчас раненая девочка находится в больнице.