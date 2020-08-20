Получить единовременную выплату при рождении первенца стало проще

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В Амурской области с 2019 года действует мера социальной поддержки на рождение первого ребенка. В случае, если первенец родился после 12 января 2019 года, то его родители имеют право на разовую денежную помощь в размере 25 тысяч 454 рубля. С начала действия программы помощь получили более трёх тысяч семей.

По сообщению пресс-службы правительства Амурской области с 13 августа 2020 года получить пособие семьям стало проще. В существующий перечень документов внесли изменения: больше нет необходимости предоставлять документ, подтверждающий совместное проживание заявителя с ребенком.

В 2020 году такую единовременную помощь уже получили 1281 семей. На эти цели правительство области в своём бюджете предусмотрело более 81 миллиона рублей. Для получения единовременной денежной выплаты на первенца необходимо обратиться в управление социальной защиты населения, либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, по месту жительства на территории Амурской области.