Полицейские Благовещенска задержали подозреваемого в угоне в день преступления

Фото: pixabay.com

Благовещенские полицейские задержали подозреваемого в угоне по горячим следам. Жительница Благовещенска сообщила в дежурную часть МО МВД России «Благовещенский» об угоне автомобиля, который был припаркован во дворе жилого дома. Ориентировку на угнанный автомобиль разослали экипажам дорожно-постовой службы.

Подозреваемого в угоне задержали в этот же день в селе Белогорье, мужчину доставили в отдел полиции. Им оказался местный житель 1995 года рождения, который ранее уже был судим. Он угнал автомобиль в состоянии алкогольного опьянения.

По словам подозреваемого, он увидел открытую «Тойоту» с ключом в замке зажигания и решил ее угнать.

По факту угона отделом дознания МО МВД России «Благовещенский» возбуждено уголовное дело. Также подозреваемый в угоне мужчина будет привлечен к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Автомобиль вернулся к хозяйке.