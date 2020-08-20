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20августа
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сегодня, 07:15 0

Футбольный клуб «Барселона» официально представила своего нового тренера

Футбольный клуб «Барселона» официально представила своего нового тренера
Фото: vbetnews.com

Официальная презентация нового тренера команды стала причиной множества споров. Тренером «Барсы» назначен Рональд Куман. Об этом сообщает «Сокер.ру».

Пресс—служба каталонского профессионального футбольного клуба «Барселона» опубликовала на официальной странице твиттера несколько видеороликов, снятых во время презентации клубом нового тренера команды. Им стал 57-летний Нидерландец Рональд Куман. В ходе мероприятия представления нового тренера, Куман вышел в «чашу» домашнего стадиона каталонцев и некоторое время посидел в тренерском кресле. Поклонники отметили скромный нрав тренера.

Напомним, что для смены тренера у «Барсы есть несколько причин. В первую очередь сказался проигрыш в четвертьфинале Лиги чемпионов. «Барса» проиграла немецкому футбольному клубу «Бавария» с разгромным счетом в 2:8. Второй причиной, повлиявшей на решение руководящего состава о смене тренера стало заявление капитана команды Лионеля Месси, который сообщил о возможном уходе из клуба. Руководство каталонцев посчитало, что смена тренера может повлиять на решение знаменитого футболиста.

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#интернет #спорт #футбол

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