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20августа
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сегодня, 05:00 0

Военные устроили переворот в Мали и пообещали провести честные выборы

Военные устроили переворот в Мали и пообещали провести честные выборы
Фото: reuters.com

Захватчики обещали восстановить стабильность и начать подготовку к цивилизованным выборам в самый короткий срок. Официальный представитель захватчиков пригласил членов гражданского общества и политиков обсудить условия для транзита. Об этом сообщает «Reuters».

По мнению генерала Исмаэля Вага, являющегося представителем мятежников, страна погрязала в хаосе и анархии. Это происходило по вине людей, которые были ответственны за будущее государства. Военные, устроившие переворот в Мали не стремятся к власти, а лишь желают справедливости и лучшей жизни своим согражданам. Сейчас лидерами мятежников являются три высокопоставленных офицера армии, но скорые выборы в конечном итоге определят, кто именно возглавит страну.

Протесты на территории государства продолжаются уже несколько месяцев. Оппозиционные силы обвиняют действующее правительство в коррупции. За время столкновений, вызванных недовольством граждан, по официальным данным погибло не менее 14 человек.

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#политика #происшествия #СМИ

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