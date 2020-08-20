Военные устроили переворот в Мали и пообещали провести честные выборы

По мнению генерала Исмаэля Вага, являющегося представителем мятежников, страна погрязала в хаосе и анархии. Это происходило по вине людей, которые были ответственны за будущее государства. Военные, устроившие переворот в Мали не стремятся к власти, а лишь желают справедливости и лучшей жизни своим согражданам. Сейчас лидерами мятежников являются три высокопоставленных офицера армии, но скорые выборы в конечном итоге определят, кто именно возглавит страну.

Протесты на территории государства продолжаются уже несколько месяцев. Оппозиционные силы обвиняют действующее правительство в коррупции. За время столкновений, вызванных недовольством граждан, по официальным данным погибло не менее 14 человек.