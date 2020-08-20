Власти белорусского Гродно выполнили требования протестующих

Областной совет депутатов подготовил прошение, согласно которому прокуратура и суд города объективно рассматривали дела, а руководящие лица управления внутренних дел принесли публичные извинения за неподобающее обращение со своими гражданами.



Кроме того, будут проведены разбирательства по фактам обращений граждан республики о причинении вреда здоровью. Примечательно, что ранее задержанные участники митингов уже освобождены. Напомним, что граждане Беларуси регулярно указывают на чрезмерную агрессивность и насильственные действия со стороны правоохранительных органов. Теперь Гродно стал первым городом, где оппозиция мирным образом победила официальную власть.