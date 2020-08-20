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сегодня, 03:32 0

Власти белорусского Гродно выполнили требования протестующих

Власти белорусского Гродно выполнили требования протестующих
Фото: profile.ru

Госисполком Гродно создал совет общественного согласия по требованию штаба бывшего кандидата в президенты. В него вошли представители гражданского общества, органов исполнительной и общественной власти. Также были определены места для проведения массовых мероприятий: теперь демонстранты могут проводить акции на площадях Ленина и Советской. Об этом сообщают «Известия».

Областной совет депутатов подготовил прошение, согласно которому прокуратура и суд города объективно рассматривали дела, а руководящие лица управления внутренних дел принесли публичные извинения за неподобающее обращение со своими гражданами.

Кроме того, будут проведены разбирательства по фактам обращений граждан республики о причинении вреда здоровью. Примечательно, что ранее задержанные участники митингов уже освобождены. Напомним, что граждане Беларуси регулярно указывают на чрезмерную агрессивность и насильственные действия со стороны правоохранительных органов. Теперь Гродно стал первым городом, где оппозиция мирным образом победила официальную власть.

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#политика #происшествия

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