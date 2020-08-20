Выбор читателей за 19 августа
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 19 августа.
В Благовещенске закрыли столовую из-за антисанитарии
Благовещенский суд приостановил работу городской столовой из-за несоблюдения санитарного законодательства.
Учёные назвали вторую версию появления коронавируса
Новый вирус мог адаптироваться к человеку ещё в 2012 году, пишет The Sun со ссылкой на вирусолога Джонатана Латэма и биолога Эллисон Уилсон. Выяснилось, что заразиться коронавирусом могли горняки из китайской провинции Юньнань.
У сопровождавших Мишустина в Благовещенске журналистов подтвердился коронавирус
Журналисты, сопровождающие премьер-министра России Михаила Мишустина в поездке по Дальнему Востоку, вылетели из Благовещенска бортом МЧС утром 18 августа. Причина — выявление новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ТАСС.
В Приамурье выявили 20 новых заражений COVID-19
В Амурской области лабораторно подтверждено 20 новых случаев коронавирусной инфекции. Темп прироста за последние сутки составил 0,6 %, сообщает пресс-служба правительства области.
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