Выбор читателей за 19 августа

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 19 августа.

Благовещенский суд приостановил работу городской столовой из-за несоблюдения санитарного законодательства.

Новый вирус мог адаптироваться к человеку ещё в 2012 году, пишет The Sun со ссылкой на вирусолога Джонатана Латэма и биолога Эллисон Уилсон. Выяснилось, что заразиться коронавирусом могли горняки из китайской провинции Юньнань.

Журналисты, сопровождающие премьер-министра России Михаила Мишустина в поездке по Дальнему Востоку, вылетели из Благовещенска бортом МЧС утром 18 августа. Причина — выявление новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ТАСС.

В Амурской области лабораторно подтверждено 20 новых случаев коронавирусной инфекции. Темп прироста за последние сутки составил 0,6 %, сообщает пресс-служба правительства области.