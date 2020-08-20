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20августа
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сегодня, 01:21 0

Яндекс выпустил продукт, вмещающий в себе работу и такси и каршеринга

Яндекс выпустил продукт, вмещающий в себе работу и такси и каршеринга
Фото: timeout.ru

Приложение, вмещающее в себя сразу несколько продуктов компании Яндекс носит название «Яндекс GO» и доступно пользователям сети в соответствующих магазинах, или после обновления скаченного ранее приложения «Яндекс Такси». Об этом сообщает «Деловое ТВ».

Помимо функций заказа такси и услуг каршеринга, приложение включает в себя услуги по доставке еды, а так же помощь в поиске городского транспорта. Возможна также доставка посылок и грузов. Компания «Яндекс» идет в ногу со временем и предоставляет своим пользователям разнообразные услуги, постоянно совершенствуя свои продукты.

Приложение Яндекс Такси стало самым популярным сервисом заказа транспорта на территории Российской Федерации. Практически каждый житель страны пользовался услугами компании или информирован о возможности их использования. Ранее компанией был запущен сервис для самозанятых, который помогает гражданам, работающим « на себя» находить подработку. Каждый пользователь приложения может выбрать несколько направлений. Как и другие продукты компании, сервис довольно удобен и прост в обращении.

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#интернет #технологии #транспорт

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