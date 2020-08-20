Гороскоп на 20 августа: Скорпионам потребуется совет друзей, а Ракам стоит объединиться с единомышленниками

Восход Солнца: 05:26

Заход Солнца: 19:39

Солнце во Льве.

Овен. День окажется благоприятным для заключения новых контрактов и деловых переговоров. Вы сможете кого угодно убедить в чем угодно, а потому возможно решение важных вопросов с партнерами. Хорошо в этот день вступать в брак, поступать на новую работу. Если у вас есть семья, то в этот день она принесет больше радости, чем когда-либо. Серьезные заботы впереди, и вам следует хорошенько отдохнуть.

Телец. Тельцы будут готовы на все, чтобы как можно быстрее привести себя в порядок. Необходимо действовать экспромтом. Астрологи советуют вам провести день в полной безопасности, вдали от конфликтов, рискованных предприятий, авантюр и даже острых бытовых предметов.

Близнецы. Будет возможность воплотить в жизнь какие-то старые, но очень важные для вас планы. День сложится удачно для тех, кто в последнее время сталкивался с серьезными проблемами. Возможно, что проблемы, которые только назревали в недавнем прошлом и на которые вы не обращали внимания, выплывут наружу. Велика необходимость реальной оценки происходящего. В этом случае вам будет легко произвести некоторые перемены и улучшить финансовое положение семьи.

Рак. Сегодня вероятен успех, но с тем условием,что для достижения поставленной цели вы объединитесь с другими людьми, привлечете их к своим проектам и планам. Планеты вам благоприятствуют, а потому позволят блеснуть талантами. Сегодня Раки в неоднозначном положении. С одной стороны, нужно идти к цели и проявлять ответственность, с другой, не все ясно и вызывает доверие.

Читайте также

Гороскоп на неделю 17 – 23 августа: Львам необходимо сохранить достигнутое, а Козерогам встреча с неведомым откроет мир тайн

Лев. Пассивный, созерцательный день. Не отправляйтесь сегодня в путешествие, так как оно наверняка окажется неудачным. Посвятите день индивидуальному творчеству, домашним делам, благоустройству жилища. Полезно чтение классики, общение с родными, прослушивание музыки. Если возникнут трудности, постарайтесь найти поддержку у близкого человека. Ваши чувства приобретут большую глубину и яркую окраску. Между вами и домашними не должно возникнуть недоразумений, день будет полон доказательств того, что вас любят. Да и дети только порадуют. День отмечен возрастанием жизненных сил, раскрытием творческого потенциала. Благоприятный день для людей искусства, науки. Звезды настроены к вам благосклонно. Не исключено, что с помощью друзей или влиятельного покровителя вам удастся создать некую стартовую площадку для будущих успехов. Ребенок, родившийся в этот день, может реализовать свои способности и проживет плодотворную жизнь.

Дева. Неблагоприятный день. Интриги, зависть, неожиданные препятствия будут затягивать осуществление ваших планов: Может возникнуть необходимость в помощи друзей, родственников или влиятельных людей. Проведите день на природе, не обращая внимания на мрачные мысли. Лягте спать пораньше, чтобы хорошо выспаться, так как следующий день тоже обещает быть тяжелым.

Весы. Воздержитесь сегодня от крупных трат. Возможны досадные недоразумения с близкими людьми. Отложите принятие важных решений до следующего года — не исключено, что постороннее влияние или субъективная оценка ситуации только всё осложнят. Сон скоро исполнится. Книга во сне — необходимость в совете друзей. Реализуйте себя прежде всего в творческой деятельности, а также в финансах на работе.

Скорпион. День будет удачным, если вы спланируете его заранее. Скорее всего именно этот день позволит вам прийти к согласию с партнером или обрести мир в душе. Вы можете почувствовать необходимость в советах друзей, однако не стоит полностью на них полагаться — не исключены разочарования. Вероятны вещие сны. Попробуйте освоить новую сферу или новый навык, звезды уверены, что вы сможет в короткие сроки достигнуть прогресса.

Читайте также

Астрологический прогноз на август 2020 года

Стрелец. Каждодневные хлопоты будут сочетаться с романтическим настроением и ожиданием перемен. Вероятно, отношения с друзьями или родственниками не будут отличаться простотой, но, если будете вовремя сдерживать себя, ничего серьезного не произойдет. Благоприятный период для создания чего-то нового, творчества, зачатия ребенка, а ссориться, наоборот, противопоказано!

Козерог. Интересный день, вы сможете сделать то, на что раньше не решались, по итогу у вас на руках останутся неповторимый опыт и теплые воспоминания. Сегодня звезды гороскопа предупреждают Козерога о том, что от его глаз скрыто что-то важное! Возможно, за его спиной плетется интрига, а он об этом пока даже не подозревает.

Водолей. Ваше здоровье, коммуникабельность, личное обаяние будут находиться на высоком уровне, что позволит справиться с любым делом. День надолго запомнится вам ощущением вселенской гармонии, покоя и правильного хода вещей. Вторая половина дня благоприятна для семейных отношений. Общение с лицами противоположного пола обещает быть успешным.

Рыбы. Уделите внимание планированию бюджета, даже если сейчас вы финансово независимы, не стоит тратить все на сиюминутные прихоти. Это подходящие сутки для общения с творческими людьми и для поддержания связей, влияющих на карьеру. Не стоит слишком явно обнаруживать свой любовный или материальный интерес.

Астролог: Вальдемар Небоходцев