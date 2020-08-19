Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20августа
Предыдущая новость
19 августа 2020, 23:40 0

Космонавт, находящийся на МКС, заснял загадочные объекты

Космонавт, находящийся на МКС, заснял загадочные объекты
Фото: twnews.se

Российский космонавт Иван Вагнер, находящийся на борту МКС опубликовал видеозапись, на которой видны пять неизвестных объектов, движущихся вместе. Загадочные объекты появились в поле зрения буквально на секунду. Об этом сообщает «РИА Новости».

Космонавт снимал полярное сияние над Антарктидой. В ходе съемок этого прекрасного явления, в кадр попали несколько объектов, летящих параллельным курсом и на одинаковом расстоянии друг от друга. Космонавт не делает каких—либо предположений касаемо заснятого явления, и рассчитывает на то, что государственная корпорация «Роскосмос» прольет свет на увиденное. Помимо Ивана, на борту международной космической станции сейчас находится россиянин Анатолий Иванишин и американец Кристофер Кэссиди.

Напомним, что месяцем ранее ученые обнаружили неизвестный ранее тип космических объектов. Астрофизики полагают, что округлые объекты, обнаруженные ими с помощью радиотелескопов, ничто иное как следы ударных волн, источники которых находятся далеко за пределами нашей галактики. Эти явления получила название «странные круги» или «орки».

Просмотров всего: 13

#космос #наука #технологии

распечатать


Коронавирус 1

Учёные назвали вторую версию появления коронавируса
В России и мире

К концу этого года в продажу выйдет российский электромобиль Zetta
В России и мире

Ученые сообщили, что частицы пластика способны накапливаться в организме человека
В России и мире

На Huawei и Honor перестанут работать приложения банков
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь