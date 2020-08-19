Космонавт, находящийся на МКС, заснял загадочные объекты

Космонавт снимал полярное сияние над Антарктидой. В ходе съемок этого прекрасного явления, в кадр попали несколько объектов, летящих параллельным курсом и на одинаковом расстоянии друг от друга. Космонавт не делает каких—либо предположений касаемо заснятого явления, и рассчитывает на то, что государственная корпорация «Роскосмос» прольет свет на увиденное. Помимо Ивана, на борту международной космической станции сейчас находится россиянин Анатолий Иванишин и американец Кристофер Кэссиди.



Напомним, что месяцем ранее ученые обнаружили неизвестный ранее тип космических объектов. Астрофизики полагают, что округлые объекты, обнаруженные ими с помощью радиотелескопов, ничто иное как следы ударных волн, источники которых находятся далеко за пределами нашей галактики. Эти явления получила название «странные круги» или «орки».