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19августа
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сегодня, 22:06 0

Лукашенко приказал усилить охрану границ Беларуси

Лукашенко приказал усилить охрану границ Беларуси
Фото: ex-press.by

Пограничные войска Белоруссии получили приказ об усилении охраны по всему периметру страны. Президента страны беспокоят передвижения войск НАТО в Польше и Литве. Об этом сообщает «ТАСС».

Президент Республики Александр Лукашенко объявил об усилении на заседании Совета безопасности. По его мнению, Министерство обороны должно уделить особое внимание передвижению войск НАТО в соседних странах. Кроме того, Лукашенко приказал Министерству иностранных дел организовать работу по предоставлению информации о ситуации в Беларуси лидерам западных стран. Президент Республики считает, что лидеры европейских стран должны быть в курсе происходящего, что бы не делать поспешных выводов. Лидер страны считает, что некоторые зарубежные политики финансируют беспорядки, происходящие в Беларуси.

Александр Лукашенко поручил КГБ Беларуси пресекать действия организаторов беспорядков, происходящих в стране с момента подсчета голосов избирателей президента. Напомним, что сейчас в Республике происходят ежедневные столкновения митингующих и ОМОНА. Больницы постоянно пополняются ранеными, а среди погибших в ходе протестов официально значатся не менее четырех человек.

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#военные #выборы #политика #происшествия

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