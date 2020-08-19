Лукашенко приказал усилить охрану границ Беларуси

Президент Республики Александр Лукашенко объявил об усилении на заседании Совета безопасности. По его мнению, Министерство обороны должно уделить особое внимание передвижению войск НАТО в соседних странах. Кроме того, Лукашенко приказал Министерству иностранных дел организовать работу по предоставлению информации о ситуации в Беларуси лидерам западных стран. Президент Республики считает, что лидеры европейских стран должны быть в курсе происходящего, что бы не делать поспешных выводов. Лидер страны считает, что некоторые зарубежные политики финансируют беспорядки, происходящие в Беларуси.



Александр Лукашенко поручил КГБ Беларуси пресекать действия организаторов беспорядков, происходящих в стране с момента подсчета голосов избирателей президента. Напомним, что сейчас в Республике происходят ежедневные столкновения митингующих и ОМОНА. Больницы постоянно пополняются ранеными, а среди погибших в ходе протестов официально значатся не менее четырех человек.