Заседание по делу Ефремова сорвалось из-за эвакуации в зале суда

Экстренные службы, прибывшие на место, проверили здание суда, но не обнаружили взрывчатых веществ или следов их пребывания. Сейчас здание суда открыто для посещения, но слушание по делу актера Михаила Ефремова было сорвано. Напомним, что ранее актер, совершивший ДТП со смертельным исходом, был госпитализирован с подозрением на инсульт. Сведения СМИ разнятся относительно поставленного в конечном итоге диагноза.



Суд разбирает обстоятельства дела о смертельном ДТП. Михаил Ефремов находясь в состоянии опьянения управлял автомобилем, превысил скорость на Смоленской площади в Москве и вылетел на полосу встречного движения, столкнувшись с автофургоном. Водитель встречного автомобиля скончался от полученных травм. Судебный процесс длится уже несколько месяцев, в течение которых появлялись разные версии о состоянии актера и деталях аварии. На данный момент суд еще не вынес решения.