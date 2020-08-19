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19августа
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сегодня, 20:43 0

Норвегия высылает российского дипломата из страны

Норвегия высылает российского дипломата из страны
Фото: ugrapro.ru

Министерство иностранных дел Норвегии приняло решение выслать российского дипломата из страны из—за скандала, вызванного его встречей с норвежским шпионом. Об этом сообщает «Газета.ру».

Российского дипломата в Норвегии объявили «персоной нон грата» и дали 72 часа на то, что бы покинуть страну. Причиной таких действий стала встреча официального лица с норвежским шпионом. По мнению МИД Норвегии, шпион передал секретные сведения российскому дипломату, за что получил денежное вознаграждение. Как давно за россиянином велась слежка, в ведомстве не уточняется. Начальник коммуникационного отдела Министерства иностранных дел Норвегии сообщил, что посол был вызван в министерство. Имя работника торгового отдела посольства России не уточняется. Норвегия планирует не раскрывать личности нарушителя до выяснения обстоятельств.

Напомним, что ранее в Нидерландах произошел скандал, связанный с прослушкой, которая была обнаружена в автомобиле сотрудников российской дипломатической миссии. Согласно международным нормам, военный атташе имеет дипломатический иммунитет, и подобные действия со стороны нидерландских разведывательных служб просто недопустимы.

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#политика #происшествия

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