В Благовещенске полицейские нашли похитителя телевизора

Подозреваемого в краже сотрудники полиции нашли всего за пару часов. Им также удалось вернуть украденный телевизор владелице.

Благовещенка ненадолго вышла во двор чтобы позвать детей домой. Дверь девушка не закрыла. В это время злоумышленник проник в квартиру и забрал телевизор. Сотрудники уголовного розыска отследили маршрут подозреваемого по камерам видеонаблюдения. Они установили его личность и возможный район проживания.

Мужчину 1988 года рождения задержали и доставили в отдел полиции. Похищенное полицейские вернули законной владелице. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД Амурской области.