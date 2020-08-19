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19августа
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В Приамурье на форуме «Армия – 2020» покажут новый комплекс для разведчиков «Стрелец»

В Приамурье на форуме «Армия – 2020» покажут новый комплекс для разведчиков «Стрелец»

С 27 по 29 августа в Белогорске пройдёт международный военно-тактический форум «Армия-2020». Гостям мероприятия покажут бой с террористами, представят новейшие виды вооружения и организуют работу Военторгов.

Так демонстрационные точки развернут на двух площадках возле гарнизонного Дома офицеров и полигоне «Белогорский». Участникам и зрителям представят образцы современной военной экипировки, формы, покажут около ста экземпляров оружия и техники. А ещё можно будет увидеть новейший комплекс разведки, управления и связи «Стрелец».

Не обойдётся и без культурных мероприятий с торговлей.

— Для посетителей будут представлены показные тактические действия общевойсковых подразделений в современном бою, артиллерии, разведки и других войсковых подразделений с применением холостых боеприпасов и средств имитации. Спланированы культурно-художественные программы творческих коллективов, работа Военторгов, пунктов отбора по контракту и других точек, — рассказали нам в пресс-службе Восточного военного округа.

А ещё для любителей стрельбы и постановок реконструируют бой Великой Отечественной войны и ликвидацию условных террористов.

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#военные

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