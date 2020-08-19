«Наш Подкаст»: Алексей Ефремов

Наши друзья, Виктор Полевиков и Алексей Риман, несколько месяцев выпускают «Наш Подкаст». Душевные разговоры, интересные гости. Первый сезон подкаста постепенно будет появляться на страницах ИА «Амур.инфо». Приятного прослушивания.

Слушайте nashpodcast #5. Алексей Ефремов. на Яндекс.Музыке

Пятый гость – Алексей Ефремов

00:01:00 - Про обращение к губернатору Амурской области. Волнения, самоконтроль, сплоченность



00:24:20 - Нужен ли тренер, когда всё можно найти в интернете? Кто такой фитнес-инструктор?



00:28:40 - Как выбрать хорошего специалиста?



00:40:40 - Результаты занятий без тренера



00:43:40 - Где найти полезную информацию о тренировках?



00:46:40 - Спортивные движения. «Воля императора», стрит-воркаут, паркур. Куда всё пропало?



00:52:50 - Поддержка спорта



00:54:20 - Опасность воркаута



00:56:20 - Профессиональный паркур Tempest Freerunning



00:58:40 - Опыт международных соревнований Алексея



01:01:40 - Ещё про поддержку спорта



01:04:30 - Современные тенденции спорта. Кроссфит



01:11:00 - Модные групповые занятия



01:16:50 - Фитнес-тестирование. Для чего оно необходимо?



01:19:00 - Самоизоляция и спорт



01:25:30 - Питание. Что лучше, что хуже?



01:35:20 - Алкоголь. Что лучше, что хуже?



01:38:30 - Лайфхак. Как пить, чтобы не было последствий.

Аккаунт подкаста в Инстаграме: @ nashpodcast

Телеграм-канал подкаста: @nashpodcast

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Алексей: @alexey_riman

Виктор: @polevikovitya