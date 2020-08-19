«Наш Подкаст»: Алексей Ефремов
Наши друзья, Виктор Полевиков и Алексей Риман, несколько месяцев выпускают «Наш Подкаст». Душевные разговоры, интересные гости. Первый сезон подкаста постепенно будет появляться на страницах ИА «Амур.инфо». Приятного прослушивания.
Пятый гость – Алексей Ефремов
00:01:00 - Про обращение к губернатору Амурской области. Волнения, самоконтроль, сплоченность
00:24:20 - Нужен ли тренер, когда всё можно найти в интернете? Кто такой фитнес-инструктор?
00:28:40 - Как выбрать хорошего специалиста?
00:40:40 - Результаты занятий без тренера
00:43:40 - Где найти полезную информацию о тренировках?
00:46:40 - Спортивные движения. «Воля императора», стрит-воркаут, паркур. Куда всё пропало?
00:52:50 - Поддержка спорта
00:54:20 - Опасность воркаута
00:56:20 - Профессиональный паркур Tempest Freerunning
00:58:40 - Опыт международных соревнований Алексея
01:01:40 - Ещё про поддержку спорта
01:04:30 - Современные тенденции спорта. Кроссфит
01:11:00 - Модные групповые занятия
01:16:50 - Фитнес-тестирование. Для чего оно необходимо?
01:19:00 - Самоизоляция и спорт
01:25:30 - Питание. Что лучше, что хуже?
01:35:20 - Алкоголь. Что лучше, что хуже?
01:38:30 - Лайфхак. Как пить, чтобы не было последствий.
Аккаунт подкаста в Инстаграме: @nashpodcast
Телеграм-канал подкаста: @nashpodcast
Аккаунт на Яндекс.Музыка
Аккаунт на Apple Podcasts
Алексей: @alexey_riman
Виктор: @polevikovitya
Просмотров всего: 63