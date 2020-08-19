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19августа
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сегодня, 17:57 0

«Наш Подкаст»: Алексей Ефремов

«Наш Подкаст»: Алексей Ефремов

Наши друзья, Виктор Полевиков и Алексей Риман, несколько месяцев выпускают «Наш Подкаст». Душевные разговоры, интересные гости. Первый сезон подкаста постепенно будет появляться на страницах ИА «Амур.инфо». Приятного прослушивания.

Пятый гость – Алексей Ефремов

00:01:00 - Про обращение к губернатору Амурской области. Волнения, самоконтроль, сплоченность

00:24:20 - Нужен ли тренер, когда всё можно найти в интернете? Кто такой фитнес-инструктор?

00:28:40 - Как выбрать хорошего специалиста?

00:40:40 - Результаты занятий без тренера

00:43:40 - Где найти полезную информацию о тренировках?

00:46:40 - Спортивные движения. «Воля императора», стрит-воркаут, паркур. Куда всё пропало?

00:52:50 - Поддержка спорта

00:54:20 - Опасность воркаута

00:56:20 - Профессиональный паркур Tempest Freerunning

00:58:40 - Опыт международных соревнований Алексея

01:01:40 - Ещё про поддержку спорта

01:04:30 - Современные тенденции спорта. Кроссфит

01:11:00 - Модные групповые занятия

01:16:50 - Фитнес-тестирование. Для чего оно необходимо?

01:19:00 - Самоизоляция и спорт

01:25:30 - Питание. Что лучше, что хуже?

01:35:20 - Алкоголь. Что лучше, что хуже?

01:38:30 - Лайфхак. Как пить, чтобы не было последствий.

Аккаунт подкаста в Инстаграме: @nashpodcast

Телеграм-канал подкаста: @nashpodcast

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Алексей: @alexey_riman

Виктор: @polevikovitya

Просмотров всего: 63

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