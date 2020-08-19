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Василий Орлов поддержит амурчан-подтопленцев

Василий Орлов поддержит амурчан-подтопленцев

Василий Орлов поручил минсельхозу Приамурья организовать помощь лишившимся урожая амурчанам. Также он считает необходимым улучшение ливнёвых канализаций и перенос электрощитовых из подвалов. Это предотвратит отключение света при наводнениях.

В результате циклона в ночь с 17 на 18 августа пострадало 28 населенных пунктов районах области. Помимо Благовещенского и Белогорского районов затоплены — Ромненский, Октябрьский и Серышевский, пояснил министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Алексей Венглинский.

— В срочном порядке создавайте планы переноса электрощитовых из подвалов жилых домов и социальных объектов. Отключений электричества при осадках быть не должно. Мы поддержим в этом вопросе финансово. Мы обсудили финансирование ливневой канализации в Благовещенске с премьер-министром РФ. Она будет осуществляться из федерального и областного бюджета. Конечно, только после подготовки проектно-сметной документации, — отметил губернатор Приамурья Василий Орлов.

В Благовещенске пострадали 250 частных жилых домов и 16 многоквартирных. Было нарушено энергоснабжение пятой стройки, Тайваня, Астрахановки и микрорайона. Подтоплены четыре участка дорог Тенистой, Дьяченко, Василенко и Институтской. Службы города ликвидируют последствия ливня. В Белогорске подтоплено 13 жилых домов и 34 приусадебных участка. Сейчас откачивают воду, эвакуирована семья из пяти человек, из них трое детей.

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#областная власть #погода

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