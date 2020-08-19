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19августа
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сегодня, 18:20 0

В Пермском крае снимают фильм о единственной уцелевшей в авиакатастрофе амурчанке

В Пермском крае снимают фильм о единственной уцелевшей в авиакатастрофе амурчанке

Кинокомпания «ССБ-Кино» приступила съемкам фильма-катастрофы, в основу которого легла история амурчанки Ларисы Савицкой. Женщина единственная, кто выжил в авиакатастрофе 1981 года после падения с высоты в 5200 метров.

Снимать кино будут с августа по ноябрь 2020 года. Часть сцен отснимут в Москве. А сейчас съемки проходят в Пермском крае, в Губахе, Кизеле и Гремячинске, пишет местный новостной портал mediakub.net.

Как уже писал Амуринфо, Авиакатастрофа произошла в 1981 году. 24 августа Ан-24, на котором летела 20-летняя Лариса с мужем, столкнулся в небе над Завитинском с бомбардировщиком Ту-16К. Обломки самолёта упали в берёзовую рощу. Два дня Лариса провела в лесу, пока её не нашли спасатели. Врачи определили у девушки сотрясение мозга, пять травм позвоночника, переломы руки и рёбер.

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#жизнь #кино #культура

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