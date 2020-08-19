Игорю Шувалову показали проект путепровода через железнодорожный вокзал в Благовещенске

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Глава госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов ознакомился с приоритетными инвестиционными социально-экономическими проектами Благовещенска. ВЭБ.РФ — государственная корпорация развития с активами более 3,3 триллиона рублей. В партнёрстве с коммерческими банками ВЭБ.РФ занимается финансированием масштабных проектов, направленных на развитие инфраструктуры, промышленности, социальной сферы, укрепление технологического потенциала и повышение качества жизни людей.

— ВЭБ.РФ — это ключевой институт развития, который предоставляет льготное финансирование совместно с Фондом развития Дальнего Востока в крупные инвестиционные проекты. Уже сейчас ВЭБ.РФ участвует в строительстве Амурского ГПЗ, готов рассмотреть возможность предоставления финансирования строительства Амурского ГХК. В настоящее время госкорпорация делает ставку на развитие городской экономики и городских проектов. С ВЭБ.РФ и Фондом развития Дальнего Востока уже подписано соглашение об участии в строительстве международного терминала аэропорта Благовещенска, благодаря которому для жителей и гостей амурской столицы создастся новая инфраструктура для комфортного пребывания в городе. Также ВЭБ.РФ заинтересовался строительством крупных объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры. Например, проекты модернизации систем водоснабжения и водоотведения, создание полигона ТКО и мусороперерабатывающего завода в Свободном. Главу госкорпорации Игоря Шувалова также заинтересовали проекты крупных трансграничных проектов. ВЭБ.РФ рассмотрит возможность финансирования канатной дороги и таможенно-логистического комплекса, — рассказала первый заместитель председателя правительства области Татьяна Половайкина.

Мэр Благовещенска Олег Имамеев рассказал о развитии трансграничной агломерации Благовещенск — Хэйхэ. Уже завершено возведение трансграничного моста, начато строительство первой в мире международной канатной дороги.

Игорю Шувалову презентовали модернизацию системы наружного освещения Благовещенска. В городе планируют заменить опоры и светильники на энергосберегающие, создать подземную кабельную канализацию на центральных улицах, архитектурную подсветку фасадов городских зданий, модернизировать устройство автоматизированной системы управления наружным освещением. Позже в Благовещенске появятся «умные» лавочки, пешеходные переходы, интеллектуальное управление наружным освещением, «умные» опоры, которые позволят обеспечивать связь Wi-Fi и 5G.

Самым ожидаемым жителями города считается проект строительства путепровода на улице имени 50-летия Октября. Он соединит два отдалённых района города, позволит снять напряжённость в районе круговой развязки и решить проблему пробок на въезде в областную столицу. Реализация проекта намечена на ближайшие годы.

— Благовещенск обладает уникальным потенциалом экономического развития, учитывая активное приграничное сотрудничество с Китаем и масштаб инвестиционных проектов, реализуемых в Амурской области. В то же время качество жизни граждан напрямую зависит от развития городской инфраструктуры, создания благоприятной среды для развития малого бизнеса и социальных инициатив. Представленные сегодня проекты направлены на решение этих задач. Группа ВЭБ.РФ активно участвует в развитии экономики российских городов и рассмотрит, какие проектные инициативы в Благовещенске мы можем поддержать, чтобы они дали максимальный эффект для повышения качества жизни людей. В частности, мы заинтересованы в финансировании реконструкции местного аэропорта, — отметил глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

В течение трёх лет на развитие Благовещенска будет направлено около 20 миллиардов рублей из федерального и областного бюджетов. В скором времени Благовещенск сможет стать площадкой для проведения международных мероприятий стран Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщает пресс-служба администрации города.