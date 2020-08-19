От ливня пострадал детский сад в Благовещенске

Фото: благовещенск.рф

В Благовещенске ликвидируют последствия ливня. На улице Дьяченко работают три вакуумных машины ГСТК. В детском саду № 68 залит подвал, разрушена отмостка, а на первом этаже — испорчен линолеум. Детей в учреждении пока не принимают. Часть ребят будут ходить в другие корпуса. С прилегающей территории вода почти ушла. Сейчас здесь составляют смету на ремонт здания.

А вот детский сад № 35 начали ремонтировать после подтопления в прошлом году, что и спасло учреждение. Здесь установили новый забор, который не пропускает воду на территорию. Также отремонтировали подъездные пути и тротуар, благоустроили участок. Ремонт продолжат с 21 августа и закончат в октябре. Часть воспитанников на время ремонта переведены в другие корпуса. Мэр города Олег Имамеев предложил руководству детского сада помощь с озеленением учреждения и посадкой здесь взрослых деревьев – крупномеров.



В библиотеке имени Бориса Машука затопило подвал. Администрация города поможет учреждению культуры откачать воду и отремонтировать кровлю, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.



Мэр Благовещенска Олег Имамеев считает, что проблему с водоотведением в городе нужно решать комплексно. Для начала разработают схему ливневой канализации. Этой осенью специалисты проектной организации будут собирать данные, проводить гидравлические обследования, телеинспекцию сетей и их инвентаризацию.



Напомним, сильный ливень в ночь с 17 на 18 августа затопил часть городских объектов: детские сады №№ 68, 67, 15, а также школу № 13 и гимназию № 25.