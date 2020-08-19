Благовещенским родителям начали рассылать правила нового учебного года

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Родителям в Благовещенске начали рассылать информацию о том, какие будут правила в новом учебном году. Так, одной из читательниц Амур.инфо учитель написал, что в 13 школе праздничные линейки проведут только для 1, 5, 9, 10 и 11 классов.

Такое решение приняли из-за того, что на мероприятии сложно соблюсти положенную социальную дистанцию.



— Да, ребята выходят на учебу в обычном режиме, с соблюдением санитарно-гигиенических требований. Обучаться будут в первую смену с 8:15 до 12:10. На дистанционную форму обучения переходят такие уроки, как музыка, ИЗО, технология, — рассказал учитель.



Ранее управление образования сообщало, что проведение линеек рекомендовано лишь для 1 и 11 классов. Однако, если позволяют условия дистанцирования, школа самостоятельно может принять решение о том, чтобы провести торжественные линейки для других классов, сообщили в пресс-службе администрации Благовещенска.