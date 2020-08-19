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19августа
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сегодня, 16:15 0

В Приамурье выявили 20 новых заражений COVID-19

В Приамурье выявили 20 новых заражений COVID-19
Фото: pixabay.com

В Амурской области лабораторно подтверждено 20 новых случаев коронавирусной инфекции. Темп прироста за последние сутки составил 0,6 %, сообщает пресс-служба правительства области.

В Благовещенске выявили шесть новых заражений, пять — в Октябрьском районе, три — в Благовещенском районе, два — в Свободном, по одному в Белогорске, Прогрессе, Ивановском и Михайловском районах.

С нарастающим итогом в регионе выявлено 3 118 случаев COVID-19. 2 115 человек выписались из стационаров с выздоровлением. Количество летальных случаев составляет 48 человек.

638 человек контактировали с заболевшими.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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