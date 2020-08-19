В Приамурье выявили 20 новых заражений COVID-19

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В Амурской области лабораторно подтверждено 20 новых случаев коронавирусной инфекции. Темп прироста за последние сутки составил 0,6 %, сообщает пресс-служба правительства области.

В Благовещенске выявили шесть новых заражений, пять — в Октябрьском районе, три — в Благовещенском районе, два — в Свободном, по одному в Белогорске, Прогрессе, Ивановском и Михайловском районах.



С нарастающим итогом в регионе выявлено 3 118 случаев COVID-19. 2 115 человек выписались из стационаров с выздоровлением. Количество летальных случаев составляет 48 человек.



638 человек контактировали с заболевшими.