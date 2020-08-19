Итоги визита Мишустина в Приамурье: старт строительству газохимического комплекса и поддержка инвестпроектов

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

17 и 18 августа, в рамках рабочей поездки по ДФО, Амурскую область посетил председатель правительства Михаил Мишустин. По прилете в Благовещенск премьер-министр сразу отправился на осмотр объектов дорожной инфраструктуры. Ему показали действующий мост через реку Зея, а также стройплощадку новой переправы.

Михаилу Мишустину рассказали не только про сам мост, но и про транспортно-логистический комплекс, который должен появиться здесь в ближайшие годы.

Там же премьер-министр заслушал доклад о реализации федеральной программы по строительству и модернизации пунктов пропуска через границу на Дальнем Востоке. Мишустин отметил её низкую эффективность и предложил «рассмотреть эффективность работы, связанную с погранпереходами вообще в стране и, в частности, на Дальнем Востоке».

На следующий день председатель правительства провёл встречу с губернатором Василием Орловым. На ней обсудили вопросы развития региона, реализацию крупных инвестпроектов, организацию борьбы с коронавирусом. Говоря о медицине, Михаил Мишустин отметил, что Приамурью будет оказана поддержка в части возведения онкологического диспансера.

На встрече с Мишустиным был сформулирован ряд поручений, касающихся модернизации БГПУ, строительства новой школы в Чигирях, выделении средств на пункт пропуска в аэропорту Благовещенска, реконструкцию площади Ленина и строительство городского центра «Трибуна-холл».

Кроме этого, 18 августа премьер-министр дал старт реализации проекта Амурского газохимического комплекса СИБУРа.

В рамках визита Михаил Мишустин встретился с участниками программы «Дальневосточный гектар» и «Дальневосточная ипотека», где анонсировал изменения в нормативной базе программы.

В Благовещенск приехали все дальневосточные губернаторы. В «Точке кипения» прошло заседание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

В рамках визита правительственной делегации в регионе работали руководители федеральных ведомств. Так, министр здравоохранения Михаил Мурашко посетил Амурский областной онкологический диспансер и детскую поликлинику № 4 города Благовещенска.

В Приамурье работал первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. Он посетил переселенку из Бразилии Агриппину Ануфриев-Егорофф.

Заместитель министра просвещения Андрей Николаев посетил школу № 22 и мобильный кванториум в Благовещенске. Он отметил успешную взаимосвязь школьного и дополнительного образования и поблагодарил за работу педагогов самого большого в России технопарка «Кванториум-28».

В рамках двухдневного визита в Приамурье министр науки и высшего образования Валерий Фальков посетил Амурский государственный университет.

Амурская область вошла в число пилотных регионов по внедрению системы долговременного специализированного ухода за пожилыми людьми. Речь об этом, а также о работе соцучреждений области в период пандемии, шла на совещании под председательством министра труда и социальной защиты населения Антона Котякова.