В Амурской области лесхозы получили технику по нацпроекту «Экология»

Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ

В Амурской области закупили автомобили УАЗ и трактор «Онежец» на средства федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Внедорожники отправили в лесхозы Мазановского, Благовещенского, Тындинского и Свободненского районов.

— В нашем лесхозе – шесть машин марки УАЗ. Есть те, которые имеют практически стопроцентный износ, поэтому необходимо пополнять автопарк новыми единицами. На этих автомобилях мы патрулируем территорию и оперативно выявляем пожары, — рассказал руководитель Благовещенского лесхоза Александр Урманов.



Свободненский лесхоз по нацпроекту уже получил такой автомобиль в прошлом году. Его активно использовали во время пожароопасного сезона.



— В кузове можно разместить всё противопожарное оборудование: мотопомпы, ранцевые огнетушители, воздуходувки и ёмкость для воды. Салон вмещает пять человек. Их задача — обнаружить возгорание и сразу приступить к его тушению, — подчеркнул заместитель начальника Свободненского лесхоза Николай Шестаков.



Трактор «Онежец» стоимостью более четырёх миллионов отправили в Шимановский лесхоз. С ним будут восстанавливать леса Приамурья. Поставки техники и оборудования продолжатся осенью. В лесхозы поступят пять тракторов «Онежец» и два лесопожарных трактора. Работники получат 68 ранцевых огнетушителей и 10 зажигательных аппаратов.



Всего по нацпроекту «Экология» на 2020 год выделено более 94 миллионов рублей. Из них 8,5 миллиона рублей — по лесохозяйственному направлению и 44 миллиона — по лесопожарному.



Напомним, что это не первая поставка техники, в начале августа область уже получила восемь новых машин.