В Приамурье малоимущим семьям помогают получить образование

Систему социальных контрактов реализуют амурские соцслужбы. Такой вид договора заключают между собой малоимущие граждане (семьи) и органы социальной защиты. По условиям контракта на средства программы нуждающиеся смогут получить новую специальность, заняться предпринимательством или организовать личное подсобное хозяйство.

Обращаться за адресной помощью можно не чаще, чем раз в год. Решение о назначении выплаты принимает комиссия, созданная в управлении социальной защиты населения. Заявление рассматривают в течение 10 дней со дня регистрации документов. Если комиссия принимает положительное решение, то совместно с заявителем разрабатывается программа мероприятий для адресной социальной помощи.

Важно, что после окончания срока контракта комиссия изучает насколько эффективно он реализован. Если выясняется, что получатель не выполнил условия контракта, то в пятидневный срок принимают решение о расторжении договора в одностороннем порядке. Выдачу адресной помощи останавливают.